АвтоВАЗ пока не планирует расконсервацию завода "Lada Запад Тольятти", это будет актуально только после полной загрузки конвейеров на производственных площадках в Ижевске и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"С учетом того, что часть производственных мощностей была перенесена отсюда на основную площадку в Тольятти, где сейчас производятся обе Niva — Legend и Travel — говорить о том, что мы держим этот завод в горячем резерве, не совсем справедливо. Да, мы имеем его в виду, это наш потенциальный дополнительный актив, но до этого мы должны набрать полную мощность всех пяти конвейерных ниток АвтоВАЗа. Имею в виду и Ижевск, и Санкт-Петербург", — сказал он.
"Lada Запад Тольятти" — бывшее СП АвтоВАЗа и американской General Motors, которое до декабря 2019 г. принадлежало компаниям в равных долях. На предприятии производились автомобили семейства Niva под брендом Chevrolet.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы