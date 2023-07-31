АвтоВАЗ пока не планирует расконсервацию завода "Lada Запад Тольятти", это будет актуально только после полной загрузки конвейеров на производственных площадках в Ижевске и Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"С учетом того, что часть производственных мощностей была перенесена отсюда на основную площадку в Тольятти, где сейчас производятся обе Niva — Legend и Travel — говорить о том, что мы держим этот завод в горячем резерве, не совсем справедливо. Да, мы имеем его в виду, это наш потенциальный дополнительный актив, но до этого мы должны набрать полную мощность всех пяти конвейерных ниток АвтоВАЗа. Имею в виду и Ижевск, и Санкт-Петербург", — сказал он.

"Lada Запад Тольятти" — бывшее СП АвтоВАЗа и американской General Motors, которое до декабря 2019 г. принадлежало компаниям в равных долях. На предприятии производились автомобили семейства Niva под брендом Chevrolet.