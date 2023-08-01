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Государство и Бизнес Экономическая политика

Экспортеры Самарской области узнают о работе на рынке Вьетнама

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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2 августа, в 11 часов экспортно ориентированные предприниматели Самарской области смогут детально погрузиться в тему развития экспортных отношений с представителями Вьетнама. Для этого необходимо присоединиться к онлайн-встрече "Экспорт, импорт и развитие бизнеса во Вьетнаме с учётом специфики менталитета", организованной Российским экспортным центром.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Участники обсудят актуальные вопросы, связанные с организацией бизнес-процессов. В первую очередь, заинтересованные предприниматели узнают об экономике Вьетнама с учетом фактического населения, официальном росте ВВП Вьетнама и его влиянии на потенциальные экспортные поставки из России. Поговорят и об основных торговых партнерах Вьетнама и положение России среди них.

Предприниматели узнают, чем интересен локальный рынок Вьетнама для развития бизнеса, о самых быстрорастущих индустриях страны, о вьетнамском менталитете в бизнесе, что закупать в этом государстве, а также узнают наилучшие практики для начала работ с этой страной.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Чтобы присоединиться к участникам вебинара, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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