Экспортеры Самарской области узнают о работе на рынке Вьетнама

2 августа, в 11 часов экспортно ориентированные предприниматели Самарской области смогут детально погрузиться в тему развития экспортных отношений с представителями Вьетнама. Для этого необходимо присоединиться к онлайн-встрече "Экспорт, импорт и развитие бизнеса во Вьетнаме с учётом специфики менталитета", организованной Российским экспортным центром.
Участники обсудят актуальные вопросы, связанные с организацией бизнес-процессов. В первую очередь, заинтересованные предприниматели узнают об экономике Вьетнама с учетом фактического населения, официальном росте ВВП Вьетнама и его влиянии на потенциальные экспортные поставки из России. Поговорят и об основных торговых партнерах Вьетнама и положение России среди них.
Предприниматели узнают, чем интересен локальный рынок Вьетнама для развития бизнеса, о самых быстрорастущих индустриях страны, о вьетнамском менталитете в бизнесе, что закупать в этом государстве, а также узнают наилучшие практики для начала работ с этой страной.
Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Чтобы присоединиться к участникам вебинара, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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