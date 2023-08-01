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Преступления Происшествия

Жительница Октябрьска, пытаясь вывести телефонного мошенника "на чистую воду", потеряла 930 тыс. рублей

ОКТЯБРЬСК. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске заведено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В один из выходных дней женщине начали поступать настойчивые звонки на мобильный телефон. Мужской голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером финансовой организации и что на ее имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастницей "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Предполагая, что на том конце провода мошенник, 60-летняя пенсионерка решила самостоятельно вывести его "на чистую воду". Подыгрывая незнакомцу, женщина продолжила разговор, но голос становился с каждым шагом инструкции убедительнее и по указанию неизвестного от волнения перевела на указанные им расчетные счета 930 тыс. рублей.

Через некоторое время она все же окончательно засомневалась в произведенной операции и решила проверить баланс в мобильном приложении и не обнаружив там "спасенных" средств, обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Гид потребителя

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