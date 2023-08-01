Жительница Октябрьска, пытаясь вывести телефонного мошенника "на чистую воду", потеряла 930 тыс. рублей

В Октябрьске заведено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В один из выходных дней женщине начали поступать настойчивые звонки на мобильный телефон. Мужской голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером финансовой организации и что на ее имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастницей "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".
Предполагая, что на том конце провода мошенник, 60-летняя пенсионерка решила самостоятельно вывести его "на чистую воду". Подыгрывая незнакомцу, женщина продолжила разговор, но голос становился с каждым шагом инструкции убедительнее и по указанию неизвестного от волнения перевела на указанные им расчетные счета 930 тыс. рублей.
Через некоторое время она все же окончательно засомневалась в произведенной операции и решила проверить баланс в мобильном приложении и не обнаружив там "спасенных" средств, обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?