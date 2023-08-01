В Самарской области прошла серия форумов для студентов "Шаг к бизнесу"

Профориентационные форумы "Шаг к бизнесу" прошли, благодаря поддержке областного минэкономразвития. Ежегодно, по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе проводится конкурс грантов на реализацию социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.
"В этом году грантовый фонд позволил нам поддержать 64 проекта из разных муниципалитетов региона и их команды, которые реализуют значимые инициативы, помогают нам в решении важных социальных задач. Очень важно, когда есть идеи по предоставлению качественных и востребованных услуг жителям региона и есть инструменты, помогающие воплощать эти идеи в жизнь", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Региональная общественная организация "Молодежное информационное агентство Самарской области" стала одним из победителей конкурса 2022 года. Серия профоориентационных форумов в рамках их проекта стартовала в конце февраля. За время реализации проекта команда общественников провела пять форумов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. На участие в форумах "Шаг к бизнесу" было подано более 1000 заявок. В них приняли участие студенты ссузов и вузов региона.
Форумы поддерживают и решают задачи национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", ведь их целью стала популяризация предпринимательской деятельности и помощь тем, кто хочет начать собственное дело.
В качестве экспертов в форумах приняли участие опытные предприниматели Самарской области, готовые делиться своим опытом и знаниями, а также избавить будущих представителей бизнеса от ошибок на старте их деятельности. Это руководитель smm-агентства Republic Антон Стеньков, основатель самарского ювелирного бренда BUNTARKA Ирина Шарова, производитель ореховых паст Константин Брусянцев и многие другие.
"Форумы посетили известные, практикующие предприниматели, поделились своими кейсами в своей сфере, поделились знаниями в маркетинге, продвижении своего дела", — рассказал руководитель РОО "Молодежное информационное агентство Самарской области" Альберт Боязитов.
Кроме того, в форумах приняли участие представители регионального центра "Мой бизнес", которые рассказали, на какие инструменты поддержки могут рассчитывать начинающие предприниматели.
Напомним, Самарская область входит в первую десятку регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО. Сегодня на территории региона зарегистрировано более 4,4 тыс. некоммерческих организаций. Около 80% из них — социально ориентированные.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей