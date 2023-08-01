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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области прошла серия форумов для студентов "Шаг к бизнесу"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Профориентационные форумы "Шаг к бизнесу" прошли, благодаря поддержке областного минэкономразвития. Ежегодно, по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе проводится конкурс грантов на реализацию социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"В этом году грантовый фонд позволил нам поддержать 64 проекта из разных муниципалитетов региона и их команды, которые реализуют значимые инициативы, помогают нам в решении важных социальных задач. Очень важно, когда есть идеи по предоставлению качественных и востребованных услуг жителям региона и есть инструменты, помогающие воплощать эти идеи в жизнь", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Региональная общественная организация "Молодежное информационное агентство Самарской области" стала одним из победителей конкурса 2022 года. Серия профоориентационных форумов в рамках их проекта стартовала в конце февраля. За время реализации проекта команда общественников провела пять форумов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. На участие в форумах "Шаг к бизнесу" было подано более 1000 заявок. В них приняли участие студенты ссузов и вузов региона.

Форумы поддерживают и решают задачи национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", ведь их целью стала популяризация предпринимательской деятельности и помощь тем, кто хочет начать собственное дело.

В качестве экспертов в форумах приняли участие опытные предприниматели Самарской области, готовые делиться своим опытом и знаниями, а также избавить будущих представителей бизнеса от ошибок на старте их деятельности. Это руководитель smm-агентства Republic Антон Стеньков, основатель самарского ювелирного бренда BUNTARKA Ирина Шарова, производитель ореховых паст Константин Брусянцев и многие другие.

"Форумы посетили известные, практикующие предприниматели, поделились своими кейсами в своей сфере, поделились знаниями в маркетинге, продвижении своего дела", — рассказал руководитель РОО "Молодежное информационное агентство Самарской области" Альберт Боязитов.

Кроме того, в форумах приняли участие представители регионального центра "Мой бизнес", которые рассказали, на какие инструменты поддержки могут рассчитывать начинающие предприниматели.

Напомним, Самарская область входит в первую десятку регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО. Сегодня на территории региона зарегистрировано более 4,4 тыс. некоммерческих организаций. Около 80% из них — социально ориентированные.

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