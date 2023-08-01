В суд отправилось дело о нападении самарского школьника с ножом на одноклассника

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 16-летнего школьника, обвиняемого в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля в самарской школе № 91. По версии следствия, обвиняемый на уроке поссорился с одноклассником и два раза ударил его в спину туристическим складным ножом. Потерпевший получил тяжкие травмы.

Сейчас уголовное дело уже направлено в суд.

По данным прокуратуры Самарской области, во время проверки обнаружилось, что администрация школы и учитель не проконтролировали безопасность обучения и действия несовершеннолетних, а также не предприняли необходимые меры для предотвращения конфликтов. В результате один из учеников получил тяжелые травмы.

В связи с этим в отношении классного руководителя возбудили административное дело по ст. 5.57 КоАП РФ и оштрафовали 10 тыс. рублей. Кроме того, замдиректора школы по учебной работе привлекли к дисциплинарной ответственности.