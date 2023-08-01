В суд отправилось дело о нападении самарского школьника с ножом на одноклассника

В Самаре завершилось расследование уголовного дела 16-летнего школьника, обвиняемого в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, инцидент произошел 10 апреля в самарской школе № 91. По версии следствия, обвиняемый на уроке поссорился с одноклассником и два раза ударил его в спину туристическим складным ножом. Потерпевший получил тяжкие травмы.
Сейчас уголовное дело уже направлено в суд.
По данным прокуратуры Самарской области, во время проверки обнаружилось, что администрация школы и учитель не проконтролировали безопасность обучения и действия несовершеннолетних, а также не предприняли необходимые меры для предотвращения конфликтов. В результате один из учеников получил тяжелые травмы.
В связи с этим в отношении классного руководителя возбудили административное дело по ст. 5.57 КоАП РФ и оштрафовали 10 тыс. рублей. Кроме того, замдиректора школы по учебной работе привлекли к дисциплинарной ответственности.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?