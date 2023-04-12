Суд арестовал самарского школьника за нападение с ножом на одноклассника

Избрана мера пресечения подростку, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему однокласснику.

Обвиняемый в совершении преступления был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия продолжается.

Напомним, что ЧП произошло 10 апреля в самарской школе №91. По данному факту возбуждено уголовное дело.