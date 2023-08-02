"Крылья Советов" подписали защитника Алексея Лысова

ФК "Крылья Советов" заключили контракт на четыре года с 18-летним защитником Алексеем Лысовым.

Лысов — воспитанник "Локомотива". На молодежном уровне он провел за команду 46 матчей и забил 3 гола. За нашу команду он будет выступать под номером 33.

Лысов — игрок юношеских сборных России. На его счету девять матчей за национальные команды разных лет.

"Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах, он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в "Крыльях", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.