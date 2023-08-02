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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали защитника Алексея Лысова

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" заключили контракт на четыре года с 18-летним защитником Алексеем Лысовым.

Лысов — воспитанник "Локомотива". На молодежном уровне он провел за команду 46 матчей и забил 3 гола. За нашу команду он будет выступать под номером 33.

Лысов — игрок юношеских сборных России. На его счету девять матчей за национальные команды разных лет.

"Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах, он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в "Крыльях", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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