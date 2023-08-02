Самарец оштрафован за дрифт на парковке ТЦ

Во вторник, 1 августа, в Интернете появилось видео на водитель автомобиля ВАЗ передвигался по парковочной площадке торгового центра "На птичке", совершая маневры опасного движения.
В ходе проверки проведенной сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данным транспортным средством управлял 23-летний самарец. Мужчина пояснил, что намеренно совершал действия опасного вождения, понимая, что подвергает опасности пешеходов и водителей транспортных средств.
По данному факту составлены административные материалы: по ст. 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), по ч. 1 ст. 12.14 КоАП (невыполнение требований ПДД РФ о подаче сигналов перед началом движения, перестроения), по ст. 12.6 КоАП (управление транспортным средством водителем, не использующим ремни безопасности).
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".