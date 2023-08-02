Самарец оштрафован за дрифт на парковке ТЦ

Во вторник, 1 августа, в Интернете появилось видео на водитель автомобиля ВАЗ передвигался по парковочной площадке торгового центра "На птичке", совершая маневры опасного движения.

В ходе проверки проведенной сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данным транспортным средством управлял 23-летний самарец. Мужчина пояснил, что намеренно совершал действия опасного вождения, понимая, что подвергает опасности пешеходов и водителей транспортных средств.

По данному факту составлены административные материалы: по ст. 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), по ч. 1 ст. 12.14 КоАП (невыполнение требований ПДД РФ о подаче сигналов перед началом движения, перестроения), по ст. 12.6 КоАП (управление транспортным средством водителем, не использующим ремни безопасности).