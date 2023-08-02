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Общество

В Большечерниговском районе состоялась встреча с участником СВО

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Возможность лично пообщаться с участником специальной военной операции, который в данный момент находится в отпуске, и узнать из первых уст, каково это — сражаться на передовой, получили учащиеся и жители Большечерниговского района.

Жителя пос. Поляков, участника боевых действий, который стал гостем районного Дома культуры, зовут Урнбасар. Многие познакомились с ним заочно, услышав песню собственного сочинения в социальной сети "ВКонтакте".

Перед беседой бойца познакомили с патриотической фотовыставкой "Мамы и жены Героев" Большечерниговского района, в которой принимала участие его мама. Зачитали письмо, рассказали о проекте, как проходила подготовка к нему.

Урнбасар рассказал ребятам о себе, о своем боевом опыте, о быте солдат, боевом духе военнослужащих, целях и задачах специальной военной операции. Зашла речь и о письмах детей. Удивились, когда боец рассказал, что из большой стопки писем ему попало в руки письмо земляка Увалиева Артура. "Это очень важное и нужное дело. Получая весточки из родных мест, мы понимаем, что дома нас помнят, любят, ждут, поддерживают. С особенным трепетом все солдаты читают послания детей, эти письма бьют прямо в сердце, укрепляют солдатский дух, придают сил. Спасибо большое всем, кто не остается безучастным" — сказал боец.

Затаив дыхание, все слушали рассказ военнослужащего о его героическом поступке, как брали "Высотку", за которую нашего земляка представляют к награде, послушали песню "От героев былых времен" из к/ф "Офицеры" и песню собственного сочинения о любви. После стали задавать различные вопросы, интересовало буквально все, даже мелочи. Например, ребята поинтересовались о том, страшно ли было ему в бою, как бойцы поддерживают друг друга, как проводят свободное время и есть ли оно вообще, и как справляются с тоской и трудностями.

В завершение мероприятия поблагодарили героя за интересный рассказ, сфотографировались с ним на память и пожелали здоровья, сил, храбрости и скорейшего возвращения домой.

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