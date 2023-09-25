В ряде домов на ул. Советской Армии и Дыбенко на сутки отключат холодную воду

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 сентября, в ряде домов на ул. Советской Армии и Дыбенко отключат холодную воду, сообщает мэрия Самары со ссылкой на РКС. На участке запланирована замена задвижек.