В ряде домов на ул. Советской Армии и Дыбенко на сутки отключат холодную воду

В четверг, 28 сентября, в ряде домов на ул. Советской Армии и Дыбенко отключат холодную воду, сообщает мэрия Самары со ссылкой на РКС. На участке запланирована замена задвижек.
Без холодного водоснабжения с 10:00 28 сентября до 06:00 29 сентября останутся потребители по адресам: ул. Дыбенко, 112; ул. Советской Армии, 93. Адрес установки бойлера: ул. Дыбенко, 112.
"Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован", - уточняется в сообщении.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!