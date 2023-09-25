Две трети россиян не берут больничный в случае болезни

В случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим, выяснили СК "Росгосстрах" и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса. Интересно, что по сравнению с прошлым годом доля тех, кто не берет больничные, выросла на семь процентных пунктов.
Дистанционный режим при болезни распространен чаще всего среди сотрудников финансовой сферы, маркетологов, топ-менеджеров и IT-специалистов.
Только 34% опрошенных берут больничные. 25% из них в случае необходимости подключаются к выполнению рабочих задач.
Россияне назвали основные причины, по которым не оформляют больничные:
• считают, что пары дней дома достаточно для выздоровления - 46% (против 39% в 2022 году);
• брать больничный невыгодно финансово - 20% (против 17% в 2022 году);
• некому заменить, поэтому ходят на работу больными - 19% (против 17% в 2022 году);
• не видят смысла в больничном, так как все равно приходится работать - 9% (против 19% в 2022 году);
• в компании не приветствуются больничные - 6% (столько же в 2022 году).
Половина респондентов (51%) ответили, что в их компаниях при любом недомогании рекомендуется оформлять больничный, в 27% организаций при болезни просят уходить на удаленный режим работы, а в 6% - просто отлежаться дома. Еще 16% респондентов признались, что их работодатели в целом не особо приветствуют больничные.
За последний год 49% россиян брали больничный один раз, еще 41% - два раза, а 10% - три и более раз. 60% респондентов обычно проводят на больничном 5-10 дней, 28% - три-пять дней, а 12% - более 10 дней.
"Если в случае болезни нет возможности или желания уходить на больничный, мы в любом случае рекомендуем проконсультироваться с врачом. Так как без грамотного лечения даже обычное простудное заболевание может привести к осложнениям. С продуктом "Доктор Онлайн", а также по ряду других программ добровольного медицинского страхования "Росгосстраха" наши клиенты могут получить полноценную консультацию врача без личного посещения поликлиники в любом удобном для них месте, - говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. - И тенденция на увеличение доли тех, кто реже берет больничный, которую мы видим по результатам этого социологического опроса, полностью коррелирует с нашей статистикой. Мы видим последовательный рост интереса клиентов к телемедицине и отмечаем увеличение количества дистанционных обращений к медикам".
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈