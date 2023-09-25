Две трети россиян не берут больничный в случае болезни

В случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим, выяснили СК "Росгосстрах" и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса. Интересно, что по сравнению с прошлым годом доля тех, кто не берет больничные, выросла на семь процентных пунктов.

Дистанционный режим при болезни распространен чаще всего среди сотрудников финансовой сферы, маркетологов, топ-менеджеров и IT-специалистов.

Только 34% опрошенных берут больничные. 25% из них в случае необходимости подключаются к выполнению рабочих задач.

Россияне назвали основные причины, по которым не оформляют больничные:

• считают, что пары дней дома достаточно для выздоровления - 46% (против 39% в 2022 году);

• брать больничный невыгодно финансово - 20% (против 17% в 2022 году);

• некому заменить, поэтому ходят на работу больными - 19% (против 17% в 2022 году);

• не видят смысла в больничном, так как все равно приходится работать - 9% (против 19% в 2022 году);

• в компании не приветствуются больничные - 6% (столько же в 2022 году).

Половина респондентов (51%) ответили, что в их компаниях при любом недомогании рекомендуется оформлять больничный, в 27% организаций при болезни просят уходить на удаленный режим работы, а в 6% - просто отлежаться дома. Еще 16% респондентов признались, что их работодатели в целом не особо приветствуют больничные.

За последний год 49% россиян брали больничный один раз, еще 41% - два раза, а 10% - три и более раз. 60% респондентов обычно проводят на больничном 5-10 дней, 28% - три-пять дней, а 12% - более 10 дней.

"Если в случае болезни нет возможности или желания уходить на больничный, мы в любом случае рекомендуем проконсультироваться с врачом. Так как без грамотного лечения даже обычное простудное заболевание может привести к осложнениям. С продуктом "Доктор Онлайн", а также по ряду других программ добровольного медицинского страхования "Росгосстраха" наши клиенты могут получить полноценную консультацию врача без личного посещения поликлиники в любом удобном для них месте, - говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. - И тенденция на увеличение доли тех, кто реже берет больничный, которую мы видим по результатам этого социологического опроса, полностью коррелирует с нашей статистикой. Мы видим последовательный рост интереса клиентов к телемедицине и отмечаем увеличение количества дистанционных обращений к медикам".