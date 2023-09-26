"РКС-Самара" призывает оплачивать пени вовремя

Пени при неоплате коммунальных услуг могут серьёзно усложнить жизнь их потребителю. В зависимости от срока пени составляют от 1/300 до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день. На первый взгляд, сумма невеликая, но если абонент игнорирует квитанции из года в год, то проблема становится серьёзной. Об этом напомнили в пресс-службе "РКС-Самара".

Услуги ЖКХ необходимо оплачивать своевременно и в полном объёме. Об этом знают все, но не все соблюдают правило. Опоздание с оплатой ведёт к задержкам финансирования работ, может сказаться на качестве услуг.

Чтобы такое происходило реже, для "забывашек" закон предусматривает начисление пени за просрочку. Например, абонент, проживающий по ул. Гая, 21, не оплачивал счета "РКС-Самара" и в 2021 году к сумме долга "отрастил" пени в размере 239 рублей, в 2022 году пени выросли до 1301 рубля, а на сегодня при долге в 22 958,51 руб. ему ещё нужно оплатить дополнительно пени 3097,52 рубля.

Другой пример: абонент, проживающий на ул. Воеводина, 63, помимо основного долга должен будет оплатить еще 11 287 руб., а в общей сложности, за годы неплатежей он накопил более 128 тыс. руб. долга.

Пени, как и сам долг, судами признаются обязательными к оплате. Пока не погашены пени, абонент остается неплательщиком. "Не копите долги и пени, оплачивайте услуги водоснабжения и водоотведения своевременно!", призывают в компании.