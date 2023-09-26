Шестой состав Общественной палаты Самарской области сформирован на две трети

В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты. Распоряжением губернатора Самарской области и постановлением Самарской губернской думы в состав палаты вошли 30 представителей общественности. Еще 15 членов Палаты будут определены путем тайного голосования.

Кандидатуры на голосование представлены местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Самарской области. Выдвижение таких кандидатов осуществлялось в течение 30 дней с момента опубликования решения о начале формирования состава Общественной палаты нового созыва.

Срок полномочий региональной Общественной палаты нового состава начнется со дня ее первого заседания и составит три года. В тот же день прекращаются полномочия действующего - пятого - состава Палаты.

В соответствии с распоряжением губернатора Самарской области от 19.09.2023 № 204-р в состав Общественной палаты Самарской области вошли:

1) Баранов Александр Иванович

- Герой Российской Федерации, почетный председатель Совета Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары", почетный гражданин Самарской области;

2) Гусарова Галина Ивановна

- кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации;

3) Идиятуллина Наталья Сергеевна

- председатель региональной общественной организации "Союз женщин Самарской области";

4) Керимов Ширван Мурват оглы

- председатель правления Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области", адвокат;

5) Колесников Дмитрий Геннадьевич

- председатель областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области";

6) Левянт Марк Григорьевич

- председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России;

7) Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий

- управляющий региональной организацией "Самарская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)", почетный гражданин г. Самара, почетный гражданин Самарской области;

8) Покровский Павел Александрович

- член Общественной палаты Российской Федерации;

9) Полянский Виктор Владимирович

- заведующий кафедрой государственного и административного права ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева", кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Самарской области;

10) Сойфер Виктор Александрович

- президент ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева", академик РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Самарской области;

11) Титов Константин Алексеевич

- заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук;

12) Хохлунов Николай Петрович

- председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

13) Хугаев Ростик Ерастович

- председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области", почетный строитель России, почетный гражданин г.о. Самара;

14) Чумак Вадим Геннадьевич

- ректор АНО ВО Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка", доктор социологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ;

15) Яруллин Талип Вагизович

- председатель Централизованной религиозной организации "Региональное Духовное Управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России", муфтий.

В соответствии с постановлением Самарской губернской думы от 19.09.2023 №519 членами Общественной палаты Самарской области стали:

1) Ардалин Борис Васильевич

- председатель Самарской областной общественной организации воспитанников комсомола "Доброволец";

2) Глухова Вера Викторовна

- генеральный директор Группы компаний "Садовый центр Веры Глуховой";

3) Доладов Константин Юрьевич

- вице-президент корпорации "РосРегион развитие", вице-президент РОО "Самарская областная федерация прыжков на батуте", директор АНО "Спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара", президент Федерации прыжков на батуте г.о. Самара;

4) Ерошина Лидия Сергеевна

- генеральный директор ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат", заслуженный работник пищевой индустрии, почетный пекарь РФ, почетный работник агропромышленного комплекса России, почетный гражданин г.о. Самара;

5) Кнор Анастасия Юрьевна

- директор Самарской региональной общественной организации "За информационное общество", директор Благотворительного фонда "Том Сойер Фест-Наследие";

6) Ковнир Оксана Юрьевна

- глава крестьянского фермерского хозяйства "Ковнир О.Ю." ("Волжский осетр"), доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева";

7) Козловская Галина Ефимовна

- заместитель председателя Совета ректоров вузов Самарской области, директор филиала Московского городского педагогического университета;

8) Колотовкина Екатерина Игоревна

- директор по развитию общественного культурно-социального фонда "Звезда и лира", руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области", член ОП РФ;

9) Лукьянов Олег Владимирович

- председатель совета директоров ООО "Самарский Регион Ньюс";

10) Панченко Инесса Вячеславовна

- ведущая программ телеканала "Самара-ГИС";

11) Полдамасова Светлана Ивановна

- директор благотворительного фонда "Радость";

12) Скрипинская Любовь Викторовна

- директор МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" Тольятти, заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ;

13) Фомичев Валерий Петрович

- президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области";

14) Часовских Виктор Иванович

- директор ГАУ СО дополнительного профессионального образования "Квалификационный Центр ЖКХ и энергетики", заслуженный работник ЖКХ Самарской области;

15) Шелест Ольга Юрьевна

- исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА".