В Самаре покажут премьеру спектакля "Поминальная молитва"

В Самарском театре юного зрителя 28 сентября пройдет премьера спектакля "Поминальная молитва", начало в 19:00 (16+).
Пьесу "Поминальная молитва" выдающийся драматург ХХ века Григорий Горин создал на основе классической прозы Шолом-Алейхема, еврейского писателя, одного из основоположников современной художественной литературы на идише. С юмором, печалью и сочувствием рассказывает Горин о деревне Анатовке, где русские и евреи жили и работали вместе.
Действие в пьесе происходит перед Первой мировой войной и раскрывает тему выбора и прощения. Она о том, как действует человек в обстоятельствах горькой судьбы, балансируя на грани слез и смеха. "Поминальная молитва" привлекает яркими, колоритными характерами, человеческой добротой, свойственной практически всем персонажам.
"Поминальную молитву" Горин создавал специально для постановки в московском театре им. Ленинского комсомола и завершил ее в 1989 году. В Самарском ТЮЗе пьесу впервые поставили в 1992-м: режиссером выступил Андрей Дрознин, на сцене музыку исполнял ансамбль еврейской музыки "Алия", роль Тевье в разные годы играли Николай Михеев, Олег Свиридов, Владимир Стеклов.
В 2023 г. для постановки "Поминальной молитвы" на Новой сцене "СамАрта" приглашен режиссер, педагог, адепт психологической школы Александр Кузин. Спектакль оформляют художники Кирилл Данилов и Янина Кремер, музыку, сочиненную петербургским композитором Николаем Морозовым, в спектакле исполнит оркестр театра "СамАрт". Главные роли - Тевье-молочника и его жены Голды - сыграют ведущие артисты театра Игорь Рудаков и Ольга Агапова.
Стоит отметить, что с этого сезона премьерные показы театра сопровождаются просветительскими лекциями, которые подготовят зрителей к спектаклю, введут в культурный и исторический контекст произведения. 28 сентября в 18:30 о пьесе "Поминальная молитва" зрителям "СамАрта" расскажет доктор филологических наук, театровед Татьяна Журчева.
В течение 93-го театрального сезона "СамАрт" продолжит адаптировать свои спектакли для слабовидящих зрителей. "Поминальная молитва" с тифлокомментарием пройдет 1 октября. Премьерные показы состоятся 28 и 29 сентября в 19:00, 30 сентября в 18:00, 1 октября в 18:00 и 3 октября в 19:00.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.