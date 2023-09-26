В Самаре покажут премьеру спектакля "Поминальная молитва"

В Самарском театре юного зрителя 28 сентября пройдет премьера спектакля "Поминальная молитва", начало в 19:00 (16+).

Пьесу "Поминальная молитва" выдающийся драматург ХХ века Григорий Горин создал на основе классической прозы Шолом-Алейхема, еврейского писателя, одного из основоположников современной художественной литературы на идише. С юмором, печалью и сочувствием рассказывает Горин о деревне Анатовке, где русские и евреи жили и работали вместе.

Действие в пьесе происходит перед Первой мировой войной и раскрывает тему выбора и прощения. Она о том, как действует человек в обстоятельствах горькой судьбы, балансируя на грани слез и смеха. "Поминальная молитва" привлекает яркими, колоритными характерами, человеческой добротой, свойственной практически всем персонажам.

"Поминальную молитву" Горин создавал специально для постановки в московском театре им. Ленинского комсомола и завершил ее в 1989 году. В Самарском ТЮЗе пьесу впервые поставили в 1992-м: режиссером выступил Андрей Дрознин, на сцене музыку исполнял ансамбль еврейской музыки "Алия", роль Тевье в разные годы играли Николай Михеев, Олег Свиридов, Владимир Стеклов.

В 2023 г. для постановки "Поминальной молитвы" на Новой сцене "СамАрта" приглашен режиссер, педагог, адепт психологической школы Александр Кузин. Спектакль оформляют художники Кирилл Данилов и Янина Кремер, музыку, сочиненную петербургским композитором Николаем Морозовым, в спектакле исполнит оркестр театра "СамАрт". Главные роли - Тевье-молочника и его жены Голды - сыграют ведущие артисты театра Игорь Рудаков и Ольга Агапова.

Стоит отметить, что с этого сезона премьерные показы театра сопровождаются просветительскими лекциями, которые подготовят зрителей к спектаклю, введут в культурный и исторический контекст произведения. 28 сентября в 18:30 о пьесе "Поминальная молитва" зрителям "СамАрта" расскажет доктор филологических наук, театровед Татьяна Журчева.

В течение 93-го театрального сезона "СамАрт" продолжит адаптировать свои спектакли для слабовидящих зрителей. "Поминальная молитва" с тифлокомментарием пройдет 1 октября. Премьерные показы состоятся 28 и 29 сентября в 19:00, 30 сентября в 18:00, 1 октября в 18:00 и 3 октября в 19:00.