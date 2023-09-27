Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру "Крыльев Советов" в текущем сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал игру "Крыльев Советов" в текущем сезоне лучшей среди клубов РПЛ, сообщает "РБ-Спорт". Сейчас самарцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков.

"Крылья" показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать - одно удовольствие. У них поставленная игра, все через пас. Единственное замечание - у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Однако, думаю, в этом сезоне "Крылья" поборются за медали", - сказал Колосков.

В предыдущем туре "Крылья Советов" обыграли "Сочи" (2:1). Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут со "Спартаком". Поединок состоится 1 октября на "Самара Арене".