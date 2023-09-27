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Футбол Спорт

"Соскучились по полным трибунам": "Крылья Советов" просят болельщиков прийти на матч со "Спартаком"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" обратились к болельщикам с просьбой поддержать клуб на матче со "Спартаком", который пройдет в воскресенье, 1 октября. Обращение опубликовано на сайте самарской команды.

"Вы всегда были и остаетесь с командой: и в счастливые, и в трудные моменты, мы всегда чувствуем это и, в свою очередь, выкладываемся на поле, чтобы добиваться побед и радоваться вместе. В воскресенье, 1 октября состоится особенный матч на нашей домашней арене против московского "Спартака". Это будет матч, где сойдутся лидеры РПЛ", - говорится в нем.

Отмечается, что к этому матчу будет приковано внимание не только болельщиков в Самаре, но и экспертов, специалистов и любителей футбола во всей России.

"Мы все очень соскучились по полным трибунам. Не сомневаемся, что в этот раз вы заполните их. Энергия и эмоции трибун будут помогать нам в этом сложном матче. В этот особенный матч надеемся на особенную и огненную поддержку. Нашей команде удался один из лучших стартов чемпионата в этом веке. Мы вместе с вами хотим его улучшить. Это время пришло. Для выполнения этого нам важен каждый болельщик, пришедший на стадион. Мы будем биться за каждого из вас! Только вместе мы сможем победить! Ждем вас на "Солидарность Самара Арене!" - обратились "Крылья" к болельщикам.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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