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Театр Культура

Ингосстрах и Большой театр вновь поддержат таланты: стартует программа для хореографов

МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Быть хореографом - редкий дар. Для успешной реализации творческих проектов хореографу необходимо знать танцевальную технику, владеть искусством пластического сочинительства, композиции, уметь чувствовать артиста и добиваться точного воплощения задуманного образа. Помочь постигнуть это и испытать свои силы с высокопрофессиональными артистами балета призвана программа для хореографов, которую 28 сентября 2023 года при поддержке СПАО "Ингосстрах" запускает Большой театр России. Проект предусматривает набор участников в стажерскую группу для постановки балетного спектакля с возможностью его включения в репертуар театра.

Руководит программой художественный руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев.

 Срок прохождения программы составляет от трех месяцев до одного года. Конкурсный отбор в программу для хореографов проводится на основании присланных на адрес электронной почты balletonstage@bolshoi.ru заявок с видеозаписью примера готовой хореографической работы конкурсанта.

Участники Программы для хореографов получат возможность не только участвовать в репетициях театра, но и привлекать артистов балета Большого театра к участию в своем спектакле. В течение одного месяца участники Программы для хореографов готовят и демонстрируют экзаменационной комиссии промежуточный вариант хореографической постановки продолжительностью 10-15 минут.

 "Вместе с театром мы увидели потребность в программе для хореографов и приняли участие в ее разработке. Эта программа станет отличным дополнением к молодежным программам для артистов балета и оперы, которые также поддерживает Ингосстрах. Уверен, что наша программа для хореографов позволит открыть новые имена и обогатит новыми постановками не только Большой театр, но и весь мир балета", - комментирует Константин Соколов, генеральный директор компании "Ингосстрах".

 

«Признаюсь, я стал инициатором такой программы, поскольку считаю, что сегодня, как никогда нам важно искать и поддерживать таланты хореографов. Это большая, сложная и серьёзная работа, осуществление которой было бы невозможно без организационной и финансовой поддержки компании «Ингосстрах». Наше прошлое сотрудничество по аналогичной программе для артистов балета даёт мне уверенность, что результатом этого совместного проекта станут новые интересные работы в репертуаре Большого театра», – Махар Вазиев, Художественный руководитель балетной труппы Большого театра России.

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