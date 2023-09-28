Ингосстрах и Большой театр вновь поддержат таланты: стартует программа для хореографов

Быть хореографом - редкий дар. Для успешной реализации творческих проектов хореографу необходимо знать танцевальную технику, владеть искусством пластического сочинительства, композиции, уметь чувствовать артиста и добиваться точного воплощения задуманного образа. Помочь постигнуть это и испытать свои силы с высокопрофессиональными артистами балета призвана программа для хореографов, которую 28 сентября 2023 года при поддержке СПАО "Ингосстрах" запускает Большой театр России. Проект предусматривает набор участников в стажерскую группу для постановки балетного спектакля с возможностью его включения в репертуар театра.
Руководит программой художественный руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев.
Срок прохождения программы составляет от трех месяцев до одного года. Конкурсный отбор в программу для хореографов проводится на основании присланных на адрес электронной почты balletonstage@bolshoi.ru заявок с видеозаписью примера готовой хореографической работы конкурсанта.
Участники Программы для хореографов получат возможность не только участвовать в репетициях театра, но и привлекать артистов балета Большого театра к участию в своем спектакле. В течение одного месяца участники Программы для хореографов готовят и демонстрируют экзаменационной комиссии промежуточный вариант хореографической постановки продолжительностью 10-15 минут.
"Вместе с театром мы увидели потребность в программе для хореографов и приняли участие в ее разработке. Эта программа станет отличным дополнением к молодежным программам для артистов балета и оперы, которые также поддерживает Ингосстрах. Уверен, что наша программа для хореографов позволит открыть новые имена и обогатит новыми постановками не только Большой театр, но и весь мир балета", - комментирует Константин Соколов, генеральный директор компании "Ингосстрах".
«Признаюсь, я стал инициатором такой программы, поскольку считаю, что сегодня, как никогда нам важно искать и поддерживать таланты хореографов. Это большая, сложная и серьёзная работа, осуществление которой было бы невозможно без организационной и финансовой поддержки компании «Ингосстрах». Наше прошлое сотрудничество по аналогичной программе для артистов балета даёт мне уверенность, что результатом этого совместного проекта станут новые интересные работы в репертуаре Большого театра», – Махар Вазиев, Художественный руководитель балетной труппы Большого театра России.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.