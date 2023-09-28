ТЮЗ "Дилижанс" готовится к участию в проекте "Театральная площадь"

В Тольятти Театр юного зрителя "Дилижанс" готовится к участию в госпрограмме Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы" для реализации второго этапа проекта "Театральная площадь".

Проект предусматривает восстановление фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Из-за особенностей работы театра проект реализуют в несколько этапов.

На первом этапе (2022 г.) установили витражные окна, обустроили входные группы (главный вход и вход в кассовый зал), установили новые окна во всех рабочих кабинетах.

Второй этап (2024 г.) предусматривает восстановление фасада здания: шлифовку стен из натурального камня, заделку дефектов плит на стенах, замену гранитных плит на цоколе здания, демонтаж старых и монтаж новых карнизов по периметру, замену дверей, работы по переносу сетей внешнего освещения и другие работы.

На следующем этапе (2025 г.) планируют восстановить стилобат здания и благоустроить театральную площадь (пересадить деревья, заменить бетонные плиты на тротуарную плитку, обустроить дорожки, установить скамейки, фонари и урны, обустроить парковые зоны и летний амфитеатр, а также установить солнечные батареи в зоне парковки).

Документы для участия в госпрограмме подают в октябре. Результаты будут известны в январе 2024 года.