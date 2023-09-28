ТЮЗ "Дилижанс" готовится к участию в проекте "Театральная площадь"

В Тольятти Театр юного зрителя "Дилижанс" готовится к участию в госпрограмме Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы" для реализации второго этапа проекта "Театральная площадь".
Проект предусматривает восстановление фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Из-за особенностей работы театра проект реализуют в несколько этапов.
На первом этапе (2022 г.) установили витражные окна, обустроили входные группы (главный вход и вход в кассовый зал), установили новые окна во всех рабочих кабинетах.
Второй этап (2024 г.) предусматривает восстановление фасада здания: шлифовку стен из натурального камня, заделку дефектов плит на стенах, замену гранитных плит на цоколе здания, демонтаж старых и монтаж новых карнизов по периметру, замену дверей, работы по переносу сетей внешнего освещения и другие работы.
На следующем этапе (2025 г.) планируют восстановить стилобат здания и благоустроить театральную площадь (пересадить деревья, заменить бетонные плиты на тротуарную плитку, обустроить дорожки, установить скамейки, фонари и урны, обустроить парковые зоны и летний амфитеатр, а также установить солнечные батареи в зоне парковки).
Документы для участия в госпрограмме подают в октябре. Результаты будут известны в январе 2024 года.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.