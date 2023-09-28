Театр оперы и балета впервые в России полностью покажет оперу "Мастер и Маргарита"

В Самаре 6, 7, 8 октября в театре оперы и балета им. Шостаковича пройдут премьерные показы оперы "Мастер и Маргарита" (16+) Сергея Слонимского.
"Очень важным мотивирующим фактором к тому, чтобы поставить эту оперу, было трепетное отношение к наследию композитора и большое желание сделать так, чтобы его творчество продолжало на этой сцене существовать", - говорит музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля - художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.
"Мастер и Маргарита" станет пятым произведением Сергея Слонимского, поставленным на самарской сцене. Так, мировая премьера оперы "Видения Иоанна Грозного" в постановке Роберта Стуруа в 1998 г. также состоялась на самарской сцене. За дирижерским пультом тогда стоял Мстислав Ростропвич.
"Опера "Мастер и Маргарита" - это совершенно другой музыкальный язык. Но именно этим языком композитор выражает свои очень личные, искренние, пронзительные мысли. И они находят отклик у артистов. Это самое важное. Исполнители загораются, пропускают через себя слова - слова всем близкие и хорошо знакомые, поскольку все читали роман Булгакова. Важная деталь - артисты небольшого оркестра, поскольку опера камерная и все являются солистами. Невозможно нигде расслабиться, сбросить напряжение, "выбыть из игры". Это требует постоянного колоссального внимания", - продолжает Евгений Хохлов.
Оперу "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского целиком в России никогда не ставили. Она была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее оперу несколько раз исполняли за рубежом. Только в 2012 г., спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре исполнили первый акт оперы в концертном варианте.
Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Основные сюжетные линии перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у Сатаны. Несмотря на то что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра.
Режиссером спектакля выступает народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров: "В спектакле я говорю о чистоте, а не о мистике, поскольку зло всегда слишком яркое, а добро беззащитное. Пришло время говорить об этом… У актеров оперы сложнейшая задача - они должны проинтонировать каждое слово, тогда публика пойдет за ними".
6 октября в партии Понтия Пилата предстанет баритон, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус.
Солист Московского театра "Новая опера" им. Е.В.Колобова Михаил Губский исполнит партии Левия Матвея и Здравомыслящего: "С языком Сергея Михайловича Слонимского артисты театра знакомы. Это очень современный язык. Замечательно, что такой русский композитор был и оставил нам эти произведения. Музыка математически просчитана, выверена каждая нотка, каждая интонация. А вот от мистики, которая связана с этим названием, очень хочется максимально абстрагироваться".
Над постановкой также работают художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик Надежда Калинина.
Премьерные показы пройдут 6, 7, 8 октября. Еще два спектакля состоятся 6 и 7 декабря.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.