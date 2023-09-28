Театр оперы и балета впервые в России полностью покажет оперу "Мастер и Маргарита"

В Самаре 6, 7, 8 октября в театре оперы и балета им. Шостаковича пройдут премьерные показы оперы "Мастер и Маргарита" (16+) Сергея Слонимского.

"Очень важным мотивирующим фактором к тому, чтобы поставить эту оперу, было трепетное отношение к наследию композитора и большое желание сделать так, чтобы его творчество продолжало на этой сцене существовать", - говорит музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля - художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

"Мастер и Маргарита" станет пятым произведением Сергея Слонимского, поставленным на самарской сцене. Так, мировая премьера оперы "Видения Иоанна Грозного" в постановке Роберта Стуруа в 1998 г. также состоялась на самарской сцене. За дирижерским пультом тогда стоял Мстислав Ростропвич.

"Опера "Мастер и Маргарита" - это совершенно другой музыкальный язык. Но именно этим языком композитор выражает свои очень личные, искренние, пронзительные мысли. И они находят отклик у артистов. Это самое важное. Исполнители загораются, пропускают через себя слова - слова всем близкие и хорошо знакомые, поскольку все читали роман Булгакова. Важная деталь - артисты небольшого оркестра, поскольку опера камерная и все являются солистами. Невозможно нигде расслабиться, сбросить напряжение, "выбыть из игры". Это требует постоянного колоссального внимания", - продолжает Евгений Хохлов.

Оперу "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского целиком в России никогда не ставили. Она была запрещена сразу же после первого исполнения в 1972 году. Позднее оперу несколько раз исполняли за рубежом. Только в 2012 г., спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре исполнили первый акт оперы в концертном варианте.

Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Основные сюжетные линии перенесены в партитуру Слонимского, включая грандиозный бал у Сатаны. Несмотря на то что опера рассчитана на камерный оркестр, на сцену выйдет почти вся труппа театра.

Режиссером спектакля выступает народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров: "В спектакле я говорю о чистоте, а не о мистике, поскольку зло всегда слишком яркое, а добро беззащитное. Пришло время говорить об этом… У актеров оперы сложнейшая задача - они должны проинтонировать каждое слово, тогда публика пойдет за ними".

6 октября в партии Понтия Пилата предстанет баритон, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус.

Солист Московского театра "Новая опера" им. Е.В.Колобова Михаил Губский исполнит партии Левия Матвея и Здравомыслящего: "С языком Сергея Михайловича Слонимского артисты театра знакомы. Это очень современный язык. Замечательно, что такой русский композитор был и оставил нам эти произведения. Музыка математически просчитана, выверена каждая нотка, каждая интонация. А вот от мистики, которая связана с этим названием, очень хочется максимально абстрагироваться".

Над постановкой также работают художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик Надежда Калинина.

Премьерные показы пройдут 6, 7, 8 октября. Еще два спектакля состоятся 6 и 7 декабря.