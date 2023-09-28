В Самаре будут судить пятерых наркосадоводов

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти человек, которым вменяют выращивание и переработку конопли.
По версии следствия, четверо мужчин и женщина решили заняться выращивание и сбытом наркотиков. С сентября 2021 г. по июль 2022 г. они вырастили не менее 60 кустов конопли, из которых изготовили 3,4 кг марихуаны, 370 г гашишного масла, а также свыше 48 кексов, содержащих более 1,9 кг наркотика и 1,1 кг наркотикосодержащих растений.
Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".