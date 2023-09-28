В Самаре будут судить пятерых наркосадоводов

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти человек, которым вменяют выращивание и переработку конопли.

По версии следствия, четверо мужчин и женщина решили заняться выращивание и сбытом наркотиков. С сентября 2021 г. по июль 2022 г. они вырастили не менее 60 кустов конопли, из которых изготовили 3,4 кг марихуаны, 370 г гашишного масла, а также свыше 48 кексов, содержащих более 1,9 кг наркотика и 1,1 кг наркотикосодержащих растений.

Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.