Футбольная Самара готовится к матчу топ-уровня: 1 октября "Крылья Советов" сразятся с московским "Спартаком"

1 октября в 17:30 на домашней арене самарского футбольного клуба - стадионе "Солидарность Самара Арена" - состоится особенный матч: "Крылья Советов" сразятся с московским "Спартаком".

Матчи "Крыльев" и столичного "Спартака" всегда крайне принципиальные, но сейчас обе команды идут в топ-4 в Российской Премьер-лиге. "Крылья Советов" занимают вторую позицию и являются самой результативной командой чемпионата страны (21 гол за 9 туров). Волжане показывают яркий и атакующий футбол, который снискал любовь болельщиков не только из Самарской области, но и со всей страны.

"К этому матчу будет приковано внимание не только болельщиков в Самаре, но и экспертов, специалистов и любителей футбола во всей России. Энергия и эмоции трибун будут помогать нам в этой сложной игре. Нам удался один из лучших стартов чемпионата в этом веке. И мы вместе с вами хотим его улучшить. Для выполнения этого нам важен каждый болельщик, пришедший на стадион", - обратился самарский клуб к болельщикам, приглашая на игру.

Однако готовится к матчу не только клуб. Настоящий предматчевый фан-фест для любителей футбола и спорта развернется на территории стадиона. С 15:30 на гейте № 2 будет работать фотозона "Ты в Команде" и надувные аттракционы "Футбольный дартс" и "Футбольные ворота". Там же можно будет найти точки с аквагримом.

На гейте № 3 будет оформлена лаундж-зона, где каждый сможет получить прохладительные напитки и закуски за ставку на фудкорте FONBET. Там же можно получить FONBET-комбо, будет работать кастомайзер с уникальными принтами, а также можно получить специальный мерч за ставку. Для всех желающих будут доступны активности "Звездный пазл" и "Звездный кран". Всех болельщиков на гейте № 3 с атрибутикой клуба "Крылья Советов" угостят кексами.

С 15:30 на гейте № 3 можно сфотографироваться с автобусом "Крыльев Советов", а на мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате "3 на 3".

Также с 15:30 на гейте № 3 начнется выступление кавер-группы FANTOLLA. Там же все болельщики смогут найти точки с аквагримом и творческую мастерскую "Плакат в поддержку КС".

В музее "Крыльев Советов" (1 этаж, сектор В) с 15:30 будет проходить выставка наград, атрибутики и раритетов из истории "Крыльев Советов". Там же состоится розыгрыш сертификатов на пиццу от партнера мероприятия.

Матч между "Крыльями Советов" и "Спартаком" будет главным событием тура, поэтому предстоит множество других интересных мероприятий. Перед матчем выступит специальный гость, имя которого по инициативе клуба пока - интрига.

Пресс-служба клуба "Крылья Советов" напоминает, что болельщикам, участвующим в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах "Крыльев" атрибутику на сумму от 500 рублей и сохранить чеки. Фаншопы располагаются на гейтах 2, 3, С122 и секторе VIP. Подробнее о розыгрыше здесь.

Для посещения матча нужна Карта болельщика. В день матча в районе гейта № 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры. Билеты на матч топ уровня "Крылья Советов" - "Спартаком" уже в продаже от 100 рублей (на определенные секторы). Специальная акция организована для школьников (от 14 лет) и студентов - также по 100 рублей. Более подробная информация - на официальном сайте КС и в соцсетях клуба.

Для удобства болельщиков будут доступны парковки рядом со стадионом. Также будет открыта парковка у Агропарка, заезд с 11 проезда под шлагбаумом. Охраняемая стоянка предоставляется бесплатно на время просмотра матча (вместимость парковки - 300 авто).