Молодую тольяттинку будут судить за наркоторговлю и отмывание денег

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 22-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в июле 2023 г. полицейские задержали девушку и изъяли из тайников 73 г синтетического наркотика. Кроме того, правоохранители считают, что она через криптовалюту легализовала 250 тыс. руб., полученных от продажи запрещенных веществ.

Для передачи дела в суд следователи объединили в одно производство 35 уголовных дел, фигуранткой которых была тольяттинка.