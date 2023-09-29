Молодую тольяттинку будут судить за наркоторговлю и отмывание денег

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 22-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в июле 2023 г. полицейские задержали девушку и изъяли из тайников 73 г синтетического наркотика. Кроме того, правоохранители считают, что она через криптовалюту легализовала 250 тыс. руб., полученных от продажи запрещенных веществ.
Для передачи дела в суд следователи объединили в одно производство 35 уголовных дел, фигуранткой которых была тольяттинка.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".