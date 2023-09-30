Полузащитник ФК "Крылья Советов" Егор Ушаков начал тренировки по индивидуальной программе

Полузащитник ФК "Крылья Советов" Егор Ушаков приступил к тренировкам по индивидуальной программе после сотрясения мозга и не сыграет против московского "Спартака" в воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу самарцев.

В первом тайме игры с "Балтикой" 27 августа Ушаков получил черепно-мозговую травму.

"Егор Ушаков тренируется по индивидуальной программе, в общей группе ему пока нельзя проводить занятия. В заявку на матч со "Спартаком" он точно не попадет", — сообщили в пресс-службе клуба.