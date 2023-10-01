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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Спартак" – 4:0

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в домашнем матче разгромили московский "Спартак", сообщает пресс-служба волжан. Посмотреть матч на "Солидарность Самара Арене" пришли 23225 зрителей.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Со стартовым свистком самарцы провели первую атаку, а следом семь минут провели в обороне и в первой же контратаке добились результата. С передачи Никиты Салтыкова ударом в ближний угол отличился Юрий Горшков — 1:0. "Крылья" забили седьмой мяч в сезоне в первые пятнадцать минут матча. На 25 минуте встречи Гленн Бейл ввел мяч в игру из аута на Амара Рахмановича, который перевел мяч на другой фланг, где Юрий Горшков спокойно обработал мяч и с линии штрафной пробил в дальний угол ворот "Спартака" — 2:0.

На 78 минуте встречи с передачи Фернандо Костанца отличился Бенхамин Гарре — 3:0. На последней минуте встречи Владислав Шитов подкараулил ошибку защитника и вратаря "Спратака" и убежал на пустые ворота — 4:0.

Левый защитник "Крыльев" Юрий Горшков впервые оформил дубль, всего за самарскую команду он отличился семь раз, и предыдущий гол самарца был с пенальти в ворота "Спартака" 1 мая 2022 года.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают грозненский "Ахмат". Игра группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 4 октября, в 13:30.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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