Сергей Никоненко в Самаре рассказал о карьере артиста и "звездных" друзьях

На прошлой неделе популярный актер Сергей Никоненко приехал с гастролями в Самару. В эфире радио "КП-Самара" актер откровенно рассказал о карьере артиста и "звездных" друзьях.

Актер всегда с удовольствием играет в пьесах по Александру Островскому и считает его не только невероятно талантливым, но и всегда актуальным автором. Снимаясь в фильме "Дикарка" в 2000 году, Сергей Никоненко с удивлением нашел в авторском тексте слово "перестройка": "Читаю: "плохо идут у нас реформы, не получается перестройка!" Думаю: "Не может быть, явно дописали"! Но беру с полки томик Островского и точно: так и написано в 1877 году! Это одна из причин, почему никогда не откажусь от роли по Островскому!"

Сергей Никоненко, рассказал, что в деревне Слепцово Смоленской области, откуда берет корни его семья, предки носили фамилию Никоненковы. Но со временем родовое имя стало короче на одну букву. И хотя сам актер вырос уже на Арбате, он любит рассказывать о местах, где жили его деды: "Там Днепр можно перепрыгнуть. Это самый исток великой реки, в наших краях это всего лишь большой ручей. И представьте, что из этих краев мои родители перебрались в Москву и мой отец, попав в 1913 году в огромный город, устроился на фабрику электрокартин, предвестника кинематографа. Отец на тележке развозил первые пленки по первым кинотеатрам. Вчерашний крестьянин с четырьмя классами образования постоянно ходил в театры, научился водить автомобиль. Когда я подал документы в театральные вузы, мне больше всего хотелось попасть в Щукинское училище, потому что до него от моего дома было 10 минут ходьбы. Отец был дружен с актрисой Анной Орочко, которая сидела в приемной комиссии. Но, на мою просьбу попросить ее о содействии, я услышал лишь: "Стыд какой! Если ты талантлив - тебя возьмут. Если нет, то нечего тебе делать в этой профессии!"

Никоненко в результате стал киноактером, предпочтя голубой экран традиционной сцене.

"Я очень хотел быть театральным актером, я вырос рядом с театром Вахтангова. Но меня не приняли в театральный вуз. Зато меня взяли во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой и кино сразу закружило. Я много и удовольствием снимался у самых замечательных режиссеров, хотя тоска по сцене время от времени давала о себе знать, - рассказал артист. - В кино у нас нет главного партнера - зрителя. Энергию зала очень хорошо чувствуешь, даже если там стоит полная тишина. Поэтому я всегда с радостью соглашаюсь играть в антрепризах".

При этом Никоненко не устает повторять, что никому из детей не желает пойти по его стопам: "Если кто-то из детей захочет пойти в актеры - буду отговаривать и даже буду обещать очень дорогие подарки за отказ от этой идеи. И только если против моей воли человек будет наставать - соглашусь, потому что пойму, что в нем есть что-то, что поможет пройти через все сложности профессии".

Семья Никоненко жила пусть и в коммуналке, зато в самом сердце столицы. Сюда приходили погостить, а порой и пожить легендарные личности: "Когда Шукшин закончил учиться и его "попросили" из студенческого общежития, он какое-то время ночевал на вокзалах, а когда я разрешил ему лечь спать в нашем шестиметровом чулане - он был просто счастлив. Никита Михалков, уйдя от первой жены Анастасии Вертинской, попросился переночевать пару раз, а прожил восемь месяцев. Ко мне ходили Леонид Филатов, Гена Матвеев, Татьяна Сидоренко... Я им нажарю сковороду картошки, а мыть ее и не надо, так чисто ее вычищали гости".

Многие образы, созданные в кино, поклонники воспринимали как черты реальной личности Никоненко. После удачной роли в фильме "Классик" ему подарили огромный бильярдный стол.

"Пришлось строить к нему домик - просто некуда было иначе поставить".

Сейчас главный мастер игры на бильярде - внук артиста, у которого не только глаз острее и рука крепче, но и необыкновенный аналитический ум. Сергей Никоненко с гордостью рассказывает, что внук может часами сидеть над сложными книгами, и надеется, что семья Никоненко оставит след и в истории развития науки.