Сергей Никоненко в Самаре рассказал о карьере артиста и "звездных" друзьях

На прошлой неделе популярный актер Сергей Никоненко приехал с гастролями в Самару. В эфире радио "КП-Самара" актер откровенно рассказал о карьере артиста и "звездных" друзьях.
Актер всегда с удовольствием играет в пьесах по Александру Островскому и считает его не только невероятно талантливым, но и всегда актуальным автором. Снимаясь в фильме "Дикарка" в 2000 году, Сергей Никоненко с удивлением нашел в авторском тексте слово "перестройка": "Читаю: "плохо идут у нас реформы, не получается перестройка!" Думаю: "Не может быть, явно дописали"! Но беру с полки томик Островского и точно: так и написано в 1877 году! Это одна из причин, почему никогда не откажусь от роли по Островскому!"
Сергей Никоненко, рассказал, что в деревне Слепцово Смоленской области, откуда берет корни его семья, предки носили фамилию Никоненковы. Но со временем родовое имя стало короче на одну букву. И хотя сам актер вырос уже на Арбате, он любит рассказывать о местах, где жили его деды: "Там Днепр можно перепрыгнуть. Это самый исток великой реки, в наших краях это всего лишь большой ручей. И представьте, что из этих краев мои родители перебрались в Москву и мой отец, попав в 1913 году в огромный город, устроился на фабрику электрокартин, предвестника кинематографа. Отец на тележке развозил первые пленки по первым кинотеатрам. Вчерашний крестьянин с четырьмя классами образования постоянно ходил в театры, научился водить автомобиль. Когда я подал документы в театральные вузы, мне больше всего хотелось попасть в Щукинское училище, потому что до него от моего дома было 10 минут ходьбы. Отец был дружен с актрисой Анной Орочко, которая сидела в приемной комиссии. Но, на мою просьбу попросить ее о содействии, я услышал лишь: "Стыд какой! Если ты талантлив - тебя возьмут. Если нет, то нечего тебе делать в этой профессии!"
Никоненко в результате стал киноактером, предпочтя голубой экран традиционной сцене.
"Я очень хотел быть театральным актером, я вырос рядом с театром Вахтангова. Но меня не приняли в театральный вуз. Зато меня взяли во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой и кино сразу закружило. Я много и удовольствием снимался у самых замечательных режиссеров, хотя тоска по сцене время от времени давала о себе знать, - рассказал артист. - В кино у нас нет главного партнера - зрителя. Энергию зала очень хорошо чувствуешь, даже если там стоит полная тишина. Поэтому я всегда с радостью соглашаюсь играть в антрепризах".
При этом Никоненко не устает повторять, что никому из детей не желает пойти по его стопам: "Если кто-то из детей захочет пойти в актеры - буду отговаривать и даже буду обещать очень дорогие подарки за отказ от этой идеи. И только если против моей воли человек будет наставать - соглашусь, потому что пойму, что в нем есть что-то, что поможет пройти через все сложности профессии".
Семья Никоненко жила пусть и в коммуналке, зато в самом сердце столицы. Сюда приходили погостить, а порой и пожить легендарные личности: "Когда Шукшин закончил учиться и его "попросили" из студенческого общежития, он какое-то время ночевал на вокзалах, а когда я разрешил ему лечь спать в нашем шестиметровом чулане - он был просто счастлив. Никита Михалков, уйдя от первой жены Анастасии Вертинской, попросился переночевать пару раз, а прожил восемь месяцев. Ко мне ходили Леонид Филатов, Гена Матвеев, Татьяна Сидоренко... Я им нажарю сковороду картошки, а мыть ее и не надо, так чисто ее вычищали гости".
Многие образы, созданные в кино, поклонники воспринимали как черты реальной личности Никоненко. После удачной роли в фильме "Классик" ему подарили огромный бильярдный стол.
"Пришлось строить к нему домик - просто некуда было иначе поставить".
Сейчас главный мастер игры на бильярде - внук артиста, у которого не только глаз острее и рука крепче, но и необыкновенный аналитический ум. Сергей Никоненко с гордостью рассказывает, что внук может часами сидеть над сложными книгами, и надеется, что семья Никоненко оставит след и в истории развития науки.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.