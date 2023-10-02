Худрук театра "Колесо" Наталья Дроздова стала лауреатом фестиваля "Волга театральная"

1 октября в Самаре закрылся фестиваль "Волга театральная". Одним из его лауреатов стала народная артистка России, художественный руководитель Тольяттинского драматического театра "Колесо" Наталья Дроздова.
За исполнение роли императрицы Анны Иоанновны в исторической драме Александра Игнашова "Татищев. Сказание о звере мамонте" она получила приз "За лучшую женскую роль".
Это уже вторая награда Натальи Дроздовой. В марте 2023 г. в номинации "Лучшая женская роль в драматическом театре" она стала лауреатом конкурса "Самарская театральная муза".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.