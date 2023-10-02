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Театр Культура

Худрук театра "Колесо" Наталья Дроздова стала лауреатом фестиваля "Волга театральная"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 октября в Самаре закрылся фестиваль "Волга театральная". Одним из его лауреатов стала народная артистка России, художественный руководитель Тольяттинского драматического театра "Колесо" Наталья Дроздова.

Фото: Мария Гаранина

За исполнение роли императрицы Анны Иоанновны в исторической драме Александра Игнашова "Татищев. Сказание о звере мамонте" она получила приз "За лучшую женскую роль".

Это уже вторая награда Натальи Дроздовой. В марте 2023 г. в номинации "Лучшая женская роль в драматическом театре" она стала лауреатом конкурса "Самарская театральная муза".

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