"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Днем пожилого человека

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили клиентов старшего поколения с Днем пожилого человека. Вместе с оперативным обслуживанием и решением своих вопросов посетители офисов компании получили теплый бонус от энергетиков — варежки.

Кроме того, в этот день все клиенты старшего поколения смогли получить подробную консультацию по вопросам использования дистанционных каналов. На сегодняшний день онлайн-сервисы компании позволяют не выходя из дома решать все основные вопросы в части взаимодействия клиентов с компанией: передавать показания приборов учета тепла, уточнять начисление, узнавать наличие задолженности за тепло и прочее.

"Для нас очень важно поблагодарить бабушек и дедушек за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелать им здоровья, жизненной энергии и долгих лет жизни", — отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Поздравления клиентов старшего поколения прошли во всех центрах обслуживания энергокомпании для физических лиц — в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.