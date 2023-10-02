"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Днем пожилого человека

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили клиентов старшего поколения с Днем пожилого человека. Вместе с оперативным обслуживанием и решением своих вопросов посетители офисов компании получили теплый бонус от энергетиков — варежки.
Кроме того, в этот день все клиенты старшего поколения смогли получить подробную консультацию по вопросам использования дистанционных каналов. На сегодняшний день онлайн-сервисы компании позволяют не выходя из дома решать все основные вопросы в части взаимодействия клиентов с компанией: передавать показания приборов учета тепла, уточнять начисление, узнавать наличие задолженности за тепло и прочее.
"Для нас очень важно поблагодарить бабушек и дедушек за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелать им здоровья, жизненной энергии и долгих лет жизни", — отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Поздравления клиентов старшего поколения прошли во всех центрах обслуживания энергокомпании для физических лиц — в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!