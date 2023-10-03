Футболисты "Крыльев" Горшков, Евгеньев и Солдатенков вызваны в сборную России

Футболисты "Крыльев Советов" Юрий Горшков, Роман Евгеньев и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России.

УТС национальной команды пройдет с 9 по 16 октября в Новогорске.

У россиян запланирована одна товарищеская встреча со сборной Камеруна. Матч пройдет 12 октября в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Начало в 20:00 по самарскому времени.



Отметим, что для Юрия Горшкова это первый вызов в главную сборную.