Футболисты "Крыльев" Горшков, Евгеньев и Солдатенков вызваны в сборную России

Футболисты "Крыльев Советов" Юрий Горшков, Роман Евгеньев и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России.
УТС национальной команды пройдет с 9 по 16 октября в Новогорске.
У россиян запланирована одна товарищеская встреча со сборной Камеруна. Матч пройдет 12 октября в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Начало в 20:00 по самарскому времени.
Отметим, что для Юрия Горшкова это первый вызов в главную сборную.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?