"Пробка" из пригородных электричек спровоцировала транспортный коллапс в Крутых Ключах

На ж/д участке Ягодная - Самара по техническим причинам были задержаны пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Во вторник, 3 октября, в 6:30 по техническим причинам на участке КбшЖД Ягодная - Самара были задержаны пригородные поезда: № 6328 Царевщина - Самара (на 1 час 30 минут); № 6320 Жигулевское Море - Самара (на 1 час 15 минут); № 7132 Жигулевск - Самара (на 1 час); № 7114 Тольятти - Самара (на 30 минут).

Пробка из пригородных электричек спровоцировала дорожный затор в районе Кошелева. По словам очевидцев, утром движение в Кошелеве намертво встало из-за электрички, стоявшей на ж/д переезде. Тысячи людей опоздали в школы, на рабочие места, на электрички.

В КбшЖД уточнили, что в настоящее время все поезда прибыли на станции назначения.

"Куйбышевская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.