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ТЭК Экономика и бизнес

РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева совместно с Роснедрами будут привлекать инвестиции в развитие минерально-сырьевой базы России

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) договорились о долгосрочном сотрудничестве. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что совместная работа будет направлена на привлечение инвестиций для развития минерально-сырьевого комплекса РФ по целому комплексу приоритетных направлений.

По словам Дмитриева, работа РФПИ по развитию минерально-сырьевого комплекса будет строиться по нескольким направлениям. Приоритетом является усиленное привлечение частных инвесторов в сферу геологоразведки и разработки месторождений на всех этапах.

Речь идет о повышении качества и привлекательности для инвесторов геологической информации в результате введения новейших цифровых технологий в сфере геологоразведки, более эффективного обнаружения полезных ископаемых с одновременной оптимизацией расходования денежных средств, подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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