РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева совместно с Роснедрами будут привлекать инвестиции в развитие минерально-сырьевой базы России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) договорились о долгосрочном сотрудничестве. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что совместная работа будет направлена на привлечение инвестиций для развития минерально-сырьевого комплекса РФ по целому комплексу приоритетных направлений.
По словам Дмитриева, работа РФПИ по развитию минерально-сырьевого комплекса будет строиться по нескольким направлениям. Приоритетом является усиленное привлечение частных инвесторов в сферу геологоразведки и разработки месторождений на всех этапах.
Речь идет о повышении качества и привлекательности для инвесторов геологической информации в результате введения новейших цифровых технологий в сфере геологоразведки, более эффективного обнаружения полезных ископаемых с одновременной оптимизацией расходования денежных средств, подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...