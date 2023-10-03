РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева совместно с Роснедрами будут привлекать инвестиции в развитие минерально-сырьевой базы России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) договорились о долгосрочном сотрудничестве. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что совместная работа будет направлена на привлечение инвестиций для развития минерально-сырьевого комплекса РФ по целому комплексу приоритетных направлений.

По словам Дмитриева, работа РФПИ по развитию минерально-сырьевого комплекса будет строиться по нескольким направлениям. Приоритетом является усиленное привлечение частных инвесторов в сферу геологоразведки и разработки месторождений на всех этапах.

Речь идет о повышении качества и привлекательности для инвесторов геологической информации в результате введения новейших цифровых технологий в сфере геологоразведки, более эффективного обнаружения полезных ископаемых с одновременной оптимизацией расходования денежных средств, подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.