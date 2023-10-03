Энергетики "Т Плюс" провели уроки безопасности и экологии для самарских школьников

ПАО "Т Плюс" открыл очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для учащихся школ региона. Первые мероприятия прошли в средней школе № 3 Самары. Интерактивные занятия состоялись в рамках межрегиональных проектов "Безопасность тепла" и "Экология".
В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины, собирали напольные пазлы и соревновались в ходе увлекательной эстафеты. По завершении уроков все дети получили полезные подарки от энергетиков — комиксы с приключениями Теплослава в городе Энергограде и красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению.
"Традиционно мы рассказываем школьникам о том, в каких местах играть недопустимо и как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность. Кроме того, ребята узнают о принципах правильного экологического поведения", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
В целом в 2023 году самарские энергетики провели 11 тематических уроков для 360 учеников начальных классов образовательных учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!