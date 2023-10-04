В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершен капремонт дороги в селе Кинель-Черкассы

В Кинель-Черкасском районе завершен капитальный ремонт участка региональной трассы "Самара-Бугуруслан" — Кинель-Черкассы протяженностью 4,6 км. Дорога проходит через село Кинель-Черкассы и востребована не только у транзитного транспорта, но и у местного населения.
По словам главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова, жители Кинель-Черкасс ждали ремонта дороги много лет.
"Дорога связывает Кинель-Черкассы с другими поселениями района, с Сергиевским районом. Кроме того, ее использует транзитный транспорт для проезда на федеральную дорогу М-5 "Урал" с трассы "Самара-Бугуруслан". Здесь тысячи машин проходит ежедневно, и огромное количество жителей обращалось с просьбой о ее ремонте", — отметил глава района.
Помимо замены дорожного полотна в рамках капитального ремонта выполнены работы по строительству тротуаров и устройству новых опор улично-дорожного освещения вдоль автомобильной дороги. Также дорожники укрепили обочины и откосы земляного полотна, отремонтировали три автомобильных моста.
Благодаря нацпроекту в целях обеспечения безопасности дорожного движения установлены новые дорожные знаки, искусственные дорожные неровности на пересечениях с пешеходными переходами, светофоры на Г-образных металлических опорах, пешеходное и барьерное ограждения. Кроме того, выполнено строительство карманов для остановки общественного транспорта.
Отметим, что капитальный ремонт дороги проходил в тесном взаимодействии с жителями Кинель-Черкасс. Для обеспечения более комфортного использования трассы населением дорожники увеличили радиусы съезда на одном из примыканий трассы, ведущему к востребованным торговым центрам, а также радиусы входа и выхода.
Также по просьбам жителей подрядная организация выполнила устройство дополнительного водоотводного лотка в районе расположения старинного Храма в честь Вознесения Христова.
"Мы ждали ремонта дороги много лет. В прошлом году обратились с этой просьбой к губернатору, который посетил наш район и дал толчок реализации проекта ремонта. Мы рады, что наши пожелания услышали", — отмечает житель Кинель-Черкасс Геннадий Кульчихин.
Отметим, что в 2023 году благодаря капремонту дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области строительство тротуаров и улично-дорожного освещения запланировано на территории 8 населенных пунктов Самарской области. Общая протяженность построенных тротуаров составит 19,6 км.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?