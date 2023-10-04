В Тольятти возбудили уголовное дело из-за пропажи денег жителей при смене УК

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о причинении ущерба при смене УК. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии правоохранителей, пока ООО "ТЭМ" управляло 87 домами, с жильцов собрали на текущий ремонт 19,6 млн рублей. Часть этих средств действительно потратили на ремонт. Однако при смене управляющей компании на ООО "Тополь" "ТЭМ" не передало оставшиеся 250 тыс. рублей.
В результате возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".