В Тольятти возбудили уголовное дело из-за пропажи денег жителей при смене УК

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о причинении ущерба при смене УК. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии правоохранителей, пока ООО "ТЭМ" управляло 87 домами, с жильцов собрали на текущий ремонт 19,6 млн рублей. Часть этих средств действительно потратили на ремонт. Однако при смене управляющей компании на ООО "Тополь" "ТЭМ" не передало оставшиеся 250 тыс. рублей.

В результате возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").