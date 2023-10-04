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Футбол Спорт

"Крылья" уступили "Ахату - 0:3

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 8032 зрителей, принимали грозненский "Ахмат".

Гости открыли счет уже на второй минуте матча, отличился Владимир Ильин — 0:1. Через шесть минут Можамед Конате довел счет до 0:2. На 68 минуте встречи после подачи углового забил капитан гостей Андрей Семенов — 0:3.

"Крылья Советов" потеряли шансы покинуть четвертую строчку Группы С и выйти в следующий раунд Фонбет Кубка России. Заключительную встречу в рамках шестого тура турнира самарцы проведут в Санкт-Петербурге 31 октября против "Зенита".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Нижнем Новгороде против "Пари НН". Игра 11 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября, в 15:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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