В центре Самары хотят создать уникальное общественное пространство

В Доме купца Михаила Маштакова в Самаре прошло выездное совещание по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия. В частности, при участии депутата Госдумы Александра Хинштейна здесь обсуждали, как сохранить 18 исторических зданий в зоне застройки метро. Презентацию подготовили представители Всероссийского общества охраны памятников.

Согласно предпроектному анализу, на ул. Самарской есть историческая жилая застройка, а также сгоревший ценный градоформирующий объект (ЦГФО).

"В отреставрированных домах и дворовых пространствах разместятся лавки, где можно приодеться, покушать, "затариться", купить цветов и срезать зелени, культурно провести время, приобрести предметы для обустройства быта", — следует из представленной концепции.

Кроме того, в паре домиков предлагается сделать хостелы, а несколько определить под ремесленные мастерские и винтаж-маркеты (проще говоря — блошиный рынок). Как напомнили рассказчики, уникальные блошиные рынки есть в Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде и Перми.

Но одна из основных задач — сделать на улице с огромным трафиком общественное пространство, где можно провести досуг. Для этого дома должен объединить общий сквер, где могут разместиться столы для игр, лавки и зоны для проведения мероприятий. Сейчас вопрос лишь в финансировании реставрационных работ. Предполагается, что в ближайшее время будет создан шорт-лист для инвесторов, которые желали бы присоединиться к проекту. Далее концепция может быть представлена в региональное правительство.