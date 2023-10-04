В Самарской области состоялись городские финалы программа "Мама-предприниматель"

В Самаре и Тольятти определили победительниц городских этапов федеральной программы для женщин "Мама-предприниматель". В этом году 70 участниц прошли обучение, "упаковали" свои идеи в полноценные бизнес-проекты и презентовали их перед конкурсной комиссией.
Начинающие предпринимательницы вместе с наставниками определили основную идею будущего бизнеса, целевую аудиторию, ключевых конкурентов, а также разработали дорожные карты развития проектов.
Самые перспективные задумки были отобраны экспертами для регионального финала — победительницы городских этапов представят проекты перед жюри, в числе которых будут представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и руководители известных предприятий региона.
В финале 16 участниц будут бороться за главный приз программы — грант в размере 100 тысяч рублей.
В Самарской области созданы все условия для успешного старта и работы начинающих предпринимателей. Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.
В регионе программу "Мама-предприниматель" реализует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр "Мой бизнес".
"Огромное спасибо организаторам за то, что научили нас просчитывать все важные показатели, рассказали, как правильно оформить свою деятельность — уже завтра я приду в центр "Мой бизнес" для открытия ИП. Проект "Мама-предприниматель" — это еще и возможность ненадолго сбежать от ежедневных дел, побыть в сообществе таких же активных мам с бизнес-идеями", — отметила участница программы "Мама-предприниматель" Мария Бессулина.
Победительницы городского этапа в Самаре:
- Айгуль Алимбетова, кафе "Кашир Пространство"
- Ксения Бородкина, академия спорта и воздушной акробатики "Lime"
- Оксана Букреева, бренд детской одежды "Bukreeva for kids"
- Екатерина Долгих, швейное производство нижнего белья
- Ксения Маслова, "Кладовая Ксении", изготовление пастилы и приправ
- Ольга Мураткина, проект "Здоровый фитнес"
- Виктория Седашева, студия развития детей "нейроумка"
- Екатерина Тазова, "Мастерская здорового шоколада"
Победительницы городского этапа в Тольятти:
- Вера Коякова, кондитерская Арт-школа
- Синильга Савицкая, женская славянская гимнастика
- Наталья Пушкарева, студия детского развития "Умняшки"
- Елена Мамлина, клининговая компания "Ника"
- Татьяна Толкачева, магазин товаров ручной работы ТАЙКО
- Алина Пестрякова, центр семейного обучения "Благо"
- Антонина Луцак, свечная мастерская "КнязевПарфюм"
- Елена Михалькова, кофейня и арт-пространство "Кафель"
Программа проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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