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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области состоялись городские финалы программа "Мама-предприниматель"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и Тольятти определили победительниц городских этапов федеральной программы для женщин "Мама-предприниматель". В этом году 70 участниц прошли обучение, "упаковали" свои идеи в полноценные бизнес-проекты и презентовали их перед конкурсной комиссией.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Начинающие предпринимательницы вместе с наставниками определили основную идею будущего бизнеса, целевую аудиторию, ключевых конкурентов, а также разработали дорожные карты развития проектов.

Самые перспективные задумки были отобраны экспертами для регионального финала — победительницы городских этапов представят проекты перед жюри, в числе которых будут представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и руководители известных предприятий региона.

В финале 16 участниц будут бороться за главный приз программы — грант в размере 100 тысяч рублей.

В Самарской области созданы все условия для успешного старта и работы начинающих предпринимателей. Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.

В регионе программу "Мама-предприниматель" реализует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр "Мой бизнес".

"Огромное спасибо организаторам за то, что научили нас просчитывать все важные показатели, рассказали, как правильно оформить свою деятельность — уже завтра я приду в центр "Мой бизнес" для открытия ИП. Проект "Мама-предприниматель" — это еще и возможность ненадолго сбежать от ежедневных дел, побыть в сообществе таких же активных мам с бизнес-идеями", — отметила участница программы "Мама-предприниматель" Мария Бессулина.

Победительницы городского этапа в Самаре:

  • Айгуль Алимбетова, кафе "Кашир Пространство"
  • Ксения Бородкина, академия спорта и воздушной акробатики "Lime"
  • Оксана Букреева, бренд детской одежды "Bukreeva for kids"
  • Екатерина Долгих, швейное производство нижнего белья
  • Ксения Маслова, "Кладовая Ксении", изготовление пастилы и приправ
  • Ольга Мураткина, проект "Здоровый фитнес"
  • Виктория Седашева, студия развития детей "нейроумка"
  • Екатерина Тазова, "Мастерская здорового шоколада"

Победительницы городского этапа в Тольятти:

  • Вера Коякова, кондитерская Арт-школа
  • Синильга Савицкая, женская славянская гимнастика
  • Наталья Пушкарева, студия детского развития "Умняшки"
  • Елена Мамлина, клининговая компания "Ника"
  • Татьяна Толкачева, магазин товаров ручной работы ТАЙКО
  • Алина Пестрякова, центр семейного обучения "Благо"
  • Антонина Луцак, свечная мастерская "КнязевПарфюм"
  • Елена Михалькова, кофейня и арт-пространство "Кафель"

Программа проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

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