Мэрия Самары: движение по мосту на ул. Земеца откроют в октябре

Рабочее движение по путепроводу на улице Земеца планируют открыть уже в конце октября, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Напомним, капитальный ремонт путепровода "139-й километр", проходящего через улицу Земеца, стартовал 10 апреля текущего года. Ранее сообщалось, что ограничение движение, действующее от въезда на территорию завода АО "РКЦ "Прогресс" до ул. Литвинова, продлится до 1 ноября.
По словам первого замглавы Самары Владимира Василенко, окончание всех работ на путепроводе произойдет в следующем году. Но уже сейчас известно, что в конце октября движение по мосту откроют для автомобилистов.
"Ранее предполагали, что на проезжей части будем уходить в зиму с нижним слоем покрытия, но благоприятная погода позволила в этом сезоне сделать и верхний слой. Готовы и трамвайные пути. По одной стороне завершились работы на тротуаре, которым люди уже пользуются. Готовность по второй стороне подрядчик обеспечит на этой неделе. Поэтому сейчас движемся к основной цели — в конце текущего месяца открыть для людей рабочее движение по путепроводу", — рассказал первый вице-мэр.
Сейчас степень готовности по плану ремонтных работ текущего года составляет порядка 85%.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?