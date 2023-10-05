Мэрия Самары: движение по мосту на ул. Земеца откроют в октябре

Рабочее движение по путепроводу на улице Земеца планируют открыть уже в конце октября, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, капитальный ремонт путепровода "139-й километр", проходящего через улицу Земеца, стартовал 10 апреля текущего года. Ранее сообщалось, что ограничение движение, действующее от въезда на территорию завода АО "РКЦ "Прогресс" до ул. Литвинова, продлится до 1 ноября.

По словам первого замглавы Самары Владимира Василенко, окончание всех работ на путепроводе произойдет в следующем году. Но уже сейчас известно, что в конце октября движение по мосту откроют для автомобилистов.

"Ранее предполагали, что на проезжей части будем уходить в зиму с нижним слоем покрытия, но благоприятная погода позволила в этом сезоне сделать и верхний слой. Готовы и трамвайные пути. По одной стороне завершились работы на тротуаре, которым люди уже пользуются. Готовность по второй стороне подрядчик обеспечит на этой неделе. Поэтому сейчас движемся к основной цели — в конце текущего месяца открыть для людей рабочее движение по путепроводу", — рассказал первый вице-мэр.

Сейчас степень готовности по плану ремонтных работ текущего года составляет порядка 85%.