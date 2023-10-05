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"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей второго этапа акции "Офис в кармане" в Самарской области

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги второго (заключительного) этапа акции "Офис в кармане", который завершился 30 сентября. С помощью генератора случайных чисел были определены трое победителей, которые в качестве приза получат смартфоны.

Напомним, что акции "Офис в кармане" проходила в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием являлся переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня, второй — с 1 июля по 30 сентября 2023 года. В общей сложности в акции приняли участие более 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В июле 2023 года трое победителей первого этапа уже получили свои призы — смартфоны.

"Я поздравляю победителей данной акции и благодарю за участие всех жителей региона. Отмечу, что переход на электронную квитанцию — это, прежде всего, удобство для самих клиентов. Это повышает защищенность персональных данных, ускоряет получение платежного документа и оплаты. Кроме того, отказ от бумажного счета — это вклад в сохранение природы", — отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Лицевые счета победителей II этапа акции "Офис в кармане" в Самарской области:

— 30121003036 (Новокуйбышевск);

— 30130851495 (Тольятти);

— 30309924392 (Сызрань).

В ближайшее время представители энергокомпании свяжутся с победителями и расскажут, где и когда можно будет получить свой приз. Следить за актуальными акциями Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru/promo/.

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