"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей второго этапа акции "Офис в кармане" в Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги второго (заключительного) этапа акции "Офис в кармане", который завершился 30 сентября. С помощью генератора случайных чисел были определены трое победителей, которые в качестве приза получат смартфоны.
Напомним, что акции "Офис в кармане" проходила в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием являлся переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня, второй — с 1 июля по 30 сентября 2023 года. В общей сложности в акции приняли участие более 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В июле 2023 года трое победителей первого этапа уже получили свои призы — смартфоны.
"Я поздравляю победителей данной акции и благодарю за участие всех жителей региона. Отмечу, что переход на электронную квитанцию — это, прежде всего, удобство для самих клиентов. Это повышает защищенность персональных данных, ускоряет получение платежного документа и оплаты. Кроме того, отказ от бумажного счета — это вклад в сохранение природы", — отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Лицевые счета победителей II этапа акции "Офис в кармане" в Самарской области:
— 30121003036 (Новокуйбышевск);
— 30130851495 (Тольятти);
— 30309924392 (Сызрань).
В ближайшее время представители энергокомпании свяжутся с победителями и расскажут, где и когда можно будет получить свой приз. Следить за актуальными акциями Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!