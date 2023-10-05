Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает на балет "Раймонда"

Самарский театр оперы и балета приглашает зрителей на балет 13 и 14 октября (12+).

Прекрасные дамы и благородные рыцари, дерзкие сарацины, могущественный король и чинные придворные; старинный прованский замок с призраком и полный видений ночной лес; яркие народные танцы, роскошные европейские и восточные наряды и, конечно же, завораживающая музыка — в такой удивительный мир погружает зрителей новая постановка балета "Раймонда" (композитор — Александр Глазунов) в Шостакович Опера Балет.

Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик и дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — Вячеслав Окунев. Художник по свету — Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижера-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин.