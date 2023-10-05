Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает на балет "Раймонда"

Самарский театр оперы и балета приглашает зрителей на балет 13 и 14 октября (12+).
Прекрасные дамы и благородные рыцари, дерзкие сарацины, могущественный король и чинные придворные; старинный прованский замок с призраком и полный видений ночной лес; яркие народные танцы, роскошные европейские и восточные наряды и, конечно же, завораживающая музыка — в такой удивительный мир погружает зрителей новая постановка балета "Раймонда" (композитор — Александр Глазунов) в Шостакович Опера Балет.
Балетмейстер-постановщик — художественный руководитель балета Самарского театра Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик и дирижер спектакля — художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик и художник по костюмам — Вячеслав Окунев. Художник по свету — Александр Наумов. Ассистенты балетмейстера-постановщика — Юлиана Малхасянц и Алексей Конкин, ассистент дирижера-постановщика — Алишер Бабаев, ассистент художника-постановщика — Александр Пырялин.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.