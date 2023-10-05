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ЖКХ и благоустройство Общество

В регионе стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Самарской области.

Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области".

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос "Чего больше всего сейчас не хватает на дорогах Самарской области?". Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации - региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. 

В 2019-2022 гг. в регионе приведено в нормативное состояние более 2 тыс. км дорог регионального и местного значения. В текущем году в рамках нацпроекта запланирован ремонт и капитальный ремонт 109 участков дорог протяженностью более 370 км, а также 22 мостов общей протяженностью 1,6 тыс. пог. м.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также подрядные организации оснащают объекты современными средствами безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить выполнение главной задачи национального проекта по созданию условий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и защиты участников движения.

Напомним, что по итогам 2022 года Самарская область снова вошла в число регионов-лидеров в реализации дорожного нацпроекта. "Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров.

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