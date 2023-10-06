В Тольятти нашли водителя, который ездил по тротуару

Тольяттинские правоохранители разыскали мужчину, проехавшегося на машине по тротуару. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Вечером 4 октября около дома № 18 на бульваре Гая по тротуару ездил Hyundai Solaris. Очевидцы сняли это на видео и выложили в интернет.
Полицейские заметили ролик и начали искать нарушителя. В итоге автомобилиста нашли. 33-летний местный житель признал вину и сказал, что хотел припарковаться, так как не нашел другого места. В итоге его оштрафовали на 2 тыс. рублей.
Правоохранители просят очевидцев сразу сообщать в полицию о замеченных нарушениях.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.