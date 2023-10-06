В Тольятти нашли водителя, который ездил по тротуару

Тольяттинские правоохранители разыскали мужчину, проехавшегося на машине по тротуару. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 4 октября около дома № 18 на бульваре Гая по тротуару ездил Hyundai Solaris. Очевидцы сняли это на видео и выложили в интернет.

Полицейские заметили ролик и начали искать нарушителя. В итоге автомобилиста нашли. 33-летний местный житель признал вину и сказал, что хотел припарковаться, так как не нашел другого места. В итоге его оштрафовали на 2 тыс. рублей.

Правоохранители просят очевидцев сразу сообщать в полицию о замеченных нарушениях.