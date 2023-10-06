7 октября в Самаре заработает "горячая линия" по вопросам подключения отопления

В Самаре подключение учреждений социальной сферы и многоквартирных домов к теплоисточникам вышло на финишную прямую. Так, по состоянию на утро 6 октября среди зданий жилищного фонда теплоресурс получают 95,5% многоквартирных домов. Также 99,6% учреждений социальной сферы обеспечены теплом.

При этом продолжается адресная работа, связанная с регулировкой систем отопления, устранением повреждений в случае их возникновения и другими вопросами, фигурирующими на старте отопительного сезона.

Для их оперативного решения горожане смогут обратиться по телефонам "горячей линии" администраций внутригородских районов и департамента городского хозяйства и экологии. Она заработает в субботу, 7 октября.

Горожанам рекомендуется сначала направлять свои обращения в районные диспетчерские. Также звонки будут приниматься сотрудниками профильного городского департамента и Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Самары.



