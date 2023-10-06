Тарифы ЖКХ в Самарской области в 2024 г. могут повысить на 10%

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области актуализировал свои предложения о повышении значения индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в регионе на 2024 год. Ориентир установлен на уровне 10,1%. Такое предложение направлено в Федеральную антимонопольную службу, говорится в документе, опубликованном на сайте облправительства.

Для отдельных муниципальных образований рост может быть больше и отклоняться еще на 2%.

Предложения составлены с учетом реализации концессионных соглашений, инвестиционных и производственных программ, а также на основании параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-26 годы.

Напомним, что в прошлом году средний индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги предлагалось установить в пределах 9,1%, а предельно допустимое отклонение от него для отдельных муниципалитетов — в 2%. При этом для 2022 г. устанавливался средний индекс в 3,8%.