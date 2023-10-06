Тарифы ЖКХ в Самарской области в 2024 г. могут повысить на 10%

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области актуализировал свои предложения о повышении значения индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в регионе на 2024 год. Ориентир установлен на уровне 10,1%. Такое предложение направлено в Федеральную антимонопольную службу, говорится в документе, опубликованном на сайте облправительства.
Для отдельных муниципальных образований рост может быть больше и отклоняться еще на 2%.
Предложения составлены с учетом реализации концессионных соглашений, инвестиционных и производственных программ, а также на основании параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-26 годы.
Напомним, что в прошлом году средний индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги предлагалось установить в пределах 9,1%, а предельно допустимое отклонение от него для отдельных муниципалитетов — в 2%. При этом для 2022 г. устанавливался средний индекс в 3,8%.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!