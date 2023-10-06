"Открытие Авто": в 2023 году будет реализовано порядка 1,1 млн машин

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж сентября 2023 года¹. По данным AEB, за первый месяц осени покупателей нашли 116,3 тысячи легковых и LCV автомобилей. Это лучший результат с декабря 2021 года. Основу продаж по-прежнему составляют АвтоВАЗ (36,2 тысячи машин) и пять "китайцев" (Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda). Общая доля российских брендов за 9 месяцев 2023 года достигла 42%, а доля "китайцев" за тот же период приблизилась к 50% рынка. В целом, сбылся более ранний прогноз банка, когда по итогам трех кварталов в России уже продано больше машин, чем за весь прошлый год, а в лидеры вырвались китайские автоконцерны. С учетом параллельного импорта в 2023 году может быть реализовано порядка 1,1 миллиона новых автомобилей.

Время после завершения массовых летних отпусков, в том числе первый месяц осени, считается достаточно урожайным для автобизнеса. И если в 2022 году разорванные каналы логистики и уход большинства иностранных брендов прерывали эту традицию, то в текущем году авторитейл возвращается в прежнее русло. Несмотря на то что средние цены новых иностранных автомобилей в России сейчас превышают прайсы едва ли не в любой другой стране мира, объемы нашего рынка в "штуках" продолжали уверенно расти, оказавшись второй месяц подряд выше 100 тысяч автомобилей. В сентябре покупателей нашли 116,3 тысячи легковых и LCV автомобилей. Это на 121% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 5% больше, чем в августе текущего. В целом же за девять месяцев уже продано больше машин, чем за весь прошлый год (761,1 тысячи машин; + 42,8% к 9 мес. 2022 года). В то же время состав лидирующих в нашем авторитейле брендов практически полностью поменялся. Все идет к тому, что уже к концу текущего года в топ-10 популярных марок, помимо Lada, будут только представители Поднебесной.

Лидером рынка с большим отрывом от остальных остается марка Lada. В сентябре бренд реализовал 36,2 тысячи а/м. Это почти на три тысячи больше, чем в августе, и ежемесячный рекорд за последние два года. Однако общий итог трех кварталов относительно скромный — 242,6 тысячи машин. Чтобы приблизиться к объявленному ранее заводом годовому плану в 400 тысяч, в оставшиеся месяцы придется продавать более чем по 50 тысяч а/м, что пока затруднительно в нынешних условиях.

Относительно демократичные цены марка смогла сохранить лишь на одну модель — Lada Granta. Она же осталась бестселлером нашего рынка и также поставила рекорд продаж за всю историю своей конвейерной жизни — 19 913 а/м в сентябре. Для поддержания высокого спроса в Тольятти открыли онлайн-продажи этой модели по заводским ценам.

А вот сильно подорожавшей после обновления Lada Vesta до таких объемов по-прежнему далеко (7,3 тысячи а/м). РРЦ в 1,4-1,6 миллиона рублей — это почти на полмиллиона дороже, чем было до обновления, а с учетом дилерского дополнительного оборудования автомобиль нередко отпугивает ценником под два миллиона рублей. В свою очередь продажи вседорожников Niva Legend составили 4 070 "штук", что тоже является лучшим показателем с 2014 года. Лишь по Niva Travel (4 295 сделок) было зафиксировано снижение объемов бизнеса относительно августа (5,4 тысячи машин).

Марка GAZ осталась второй по продажам среди российских брендов (37,6 тысячи а/м за 9 мес., +48%). Как и в прежние времена, основу ее бизнеса составляет модификации Gazelle — 30,2 тысячи, +51%.

Среди ульяновских вседорожников (24,8 тысячи, +50%) лучше всего продается коммерческая техника на базе "буханки" (10,5 тысячи) и Patriot (7 тысяч).

Другие российские марки продолжали вести бизнес благодаря помощи китайцев. Здесь объемы по-прежнему невелики. Седаны и кроссоверы Evolute, собираемые под Липецком, нашли за три квартала 1 149 покупателей. LCV-технику Sollers выбрали 4,9 тысячи автолюбителей за 9 месяцев. Не так быстро, как наверняка хотелось бы столичному правительству, растет и бизнес "Москвич" — 1,1 тысячи реализованных машин в сентябре и 7,6 тысячи за 9 месяцев.

Все вместе взятые российские марки обеспечили рынку за три квартала долю в 42%. Однако общий объем продаж брендов из КНР за три квартала превысил 350 тысяч автомобилей, а доля "китайцев" приближается к 50% и уже едва ли снизится. В тройке лидеров — Chery (86,9 тысячи а/м за 3 квартала, + 312%), Haval (73,6 тысячи а/м; +267%) и Geely (57,5 тысячи а/м за 9 мес.).

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто:

"Средняя цена легкового автомобиля в сентябре, согласно данным "Автостат", составила 3,13 миллиона рублей. Год назад этот показатель был немногим больше двух миллионов, а за последние пять лет средняя цена новой машины в России выросла в два раза. Естественно, что столь дорогие автомобили существенно ограничивают объемы продаж.

В то же время российское сотрудничество с Китаем постепенно приводит к тому, что наш рынок практически победил дефицит автомобилей из этой страны. Однако цены на многие "чайна-новинки" пока все еще остаются для большинства россиян запредельными. С этой точки зрения, вся российская техника в вопросе ценообразования оказывается в более выгодном положении, но по-прежнему продолжает отставать от "чайна-марок" в плане комфорта и безопасности. Так, на АвтоВАЗа уже более полутора лет не выпускается автомобилей с АКПП. К тому же пока откладывается как минимум на конец года продажи моделей Lada, сделанных из кроссовера FAW.

Так или иначе, общий объем продаж новых автомобилей всех марок, включая те, которые завозятся по параллельному импорту, в октябре составит, по нашим прогнозам, не менее 110-120 тысяч машин, а текущий год авторитейл может закрыть с объемом 1,1 миллиона автомобилей".

¹ Для более детального анализа в данном обзоре приводятся данные, обнародованные Европейской Ассоциацией Бизнеса, агентством "Автостат", а также полученные из рапортов дилеров и регистраций некоторых китайских марок.