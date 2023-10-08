Женские "Крылья Советов" уступили в матче 22 тура Суперлиги

На стадионе "Металлург" 7 октября завершился матч 22 тура Суперлиги между "Крыльями Советов" и "Ростовом".

"Ростов" владел инициативой на поле. К 13 минуте матча был открыт счет "Ростовом" - 0:1. Несколько раз Полина Гефко пыталась поразить ворота соперника, но вратарь забирала каждый раз мяч.

На 36 минуте за игру рукой назначен 11-метровый удар в ворота "Крыльев", его реализовала Лиана Юхаева. Из-за пределов штрафной площади забит был третий гол на 40 минуте.

На 53 минуте четвертый мяч залетел в ворота "Крыльев". После розыгрыша углового снова забили ростовчанки - 0:5. К концу встречи счет стал разгромным - 0:6.

Расписание матчей заключительного этапа будет опубликовано позднее.

"Крылья Советов": 1 Свидунович, 27 Гефко, 71 Анисимова (26 Осмоловская, 70'), 18 Пономарева (11 Казиева, 63'), 5 Степашева, 12 Гусарова (22 Соловова, 56'), 8 Присяжнюк, 6 Иванова, 19 Арцимович, 51 Фролова, 13 Дурнова.

Запасные: 93 Прокопьева, 36 Становова, 14 Дегтева, 2 Чудилина, 87 Колоскова.

"Ростов": 1 Федорова, 22 Колтакова, 18 Мызникова, 21 Пестерева, 27 Шалимова, 6 Пешкова (4 Карандашова, 75'), 9 Юхаева, 11 Туриева, 13 Краснова, 33 Винникова (15 Качмазова, 63').

Запасные: 50 Чернышова, 37 Голощекова.

Предупреждения: Юлия Анисимова, 62'.