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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли в гостях "Пари НН"

НИЖНИПЙ НОВГОРОД. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 октября, в одиннадцатом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде встречались с "Пари НН", сообщает официальный сайт клуба.

Счет в мачте был открыт хозяевами поля на 13 минуте встречи. Голкипер Артур Нигматуллин после атаки самарцев быстро ввел мяч в игру, руками отправив его в центре поля, Эдгар Севикян принял мяч прошел по флангу и после смещения в центр неотразимо пробил по воротам самарцев - 1:0. В компенсированное время Зе Турбо довел счет до 2:0.

Несмотря на поражение, "Крылья Советов" сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице. Впервые в этом чемпионате "Крылья" не забили в ворота соперников.

В следующем матче "Крылья Советов" встречаются в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Игра 12-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 22 октября, в 17:30.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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