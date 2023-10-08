"Крылья Советов" проиграли в гостях "Пари НН"

В воскресенье, 8 октября, в одиннадцатом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде встречались с "Пари НН", сообщает официальный сайт клуба.
Счет в мачте был открыт хозяевами поля на 13 минуте встречи. Голкипер Артур Нигматуллин после атаки самарцев быстро ввел мяч в игру, руками отправив его в центре поля, Эдгар Севикян принял мяч прошел по флангу и после смещения в центр неотразимо пробил по воротам самарцев - 1:0. В компенсированное время Зе Турбо довел счет до 2:0.
Несмотря на поражение, "Крылья Советов" сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице. Впервые в этом чемпионате "Крылья" не забили в ворота соперников.
В следующем матче "Крылья Советов" встречаются в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Игра 12-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 22 октября, в 17:30.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?