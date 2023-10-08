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Футбол Спорт

Тольяттинский "Акрон" обыграл махачкалинское "Динамо" 0:1

МАХАЧКАЛА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 октября, в 13-м туре МЕЛБЕТ-Первая Лига тольяттинский футбольный "Акрон" провел выездной матч с махачкалинским "Динамо". Игра прошла на стадионе "Анжи Арена" в городе Каспийске.

После первого тайма счет оставался нулевым, и автором единственного гола в матче на 70-й минуте стал сербский защитник волжан Неманья Анджелкович.

Встреча в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей.

Благодаря этому результату "Акрон" набрал 21 очко и поднялся на третью строчку в таблице Первой лиги. Махачкалинское "Динамо" с 24 очками расположилось на втором месте.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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