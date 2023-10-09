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Театр Культура

Гендиректором театра оперы и балета стала Наталия Макарова

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральным директором Самарского академического театра оперы и балета назначили Наталию Макарову.

Фото: САТОБ

С 2019 г. Наталия Макарова работает в САТОБ. Она была заведующей постановочным цехом, а в марте 2023 г. была назначена заместителем генерального директора по производственно-постановочной работе.

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