Гендиректором театра оперы и балета стала Наталия Макарова

Генеральным директором Самарского академического театра оперы и балета назначили Наталию Макарову.
С 2019 г. Наталия Макарова работает в САТОБ. Она была заведующей постановочным цехом, а в марте 2023 г. была назначена заместителем генерального директора по производственно-постановочной работе.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.