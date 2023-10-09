Гендиректором театра оперы и балета стала Наталия Макарова

Генеральным директором Самарского академического театра оперы и балета назначили Наталию Макарову.

С 2019 г. Наталия Макарова работает в САТОБ. Она была заведующей постановочным цехом, а в марте 2023 г. была назначена заместителем генерального директора по производственно-постановочной работе.