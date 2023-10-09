Жителя Калужской области задержали под Тольятти с 3 кг наркотиков

В Ставропольском районе Самарской области задержали с наркотиками 30-летнего жителя Калужской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На посту ДПС у с. Зеленовка автоинспекторы остановили для проверки документов Skoda Octavia. Водитель, ехавший в Челябинск, занервничал. Из-за этого правоохранители решили осмотреть машину и нашли около 3 кг N-метилэфедрона и кокаина.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам он отказался от дачи показаний.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".