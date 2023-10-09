Жителя Калужской области задержали под Тольятти с 3 кг наркотиков

В Ставропольском районе Самарской области задержали с наркотиками 30-летнего жителя Калужской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На посту ДПС у с. Зеленовка автоинспекторы остановили для проверки документов Skoda Octavia. Водитель, ехавший в Челябинск, занервничал. Из-за этого правоохранители решили осмотреть машину и нашли около 3 кг N-метилэфедрона и кокаина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам он отказался от дачи показаний.