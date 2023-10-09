В театре драмы покажут спектакль "Это все она"

В Самарском театре драмы 28 и 29 октября, в 19:00, состоится премьера спектакля по пьесе Андрея Иванова "Это все она" (16+).
"Общее несчастье в семье не сблизило Татьяну и ее сына-подростка Костю, а привело к состоянию "холодной войны". В отчаянной попытке достучаться до сына Татьяна решается на эксперимент, последствия которого трудно предугадать. И вот онлайн разворачивается опасная игра, драма фейков, трагедия аватаров, чей союз невозможен. Мать и сын возводят между собой стену. А на самом деле они проросли друг в друга", — рассказывают организаторы.
Пьеса белорусского и российского драматурга Андрея Иванова "Это все она" основана на реальных событиях. Подруга автора рассказала ему о женщине, которая переписывалась с дочерью во "ВКонтакте" от имени ровесницы, пытаясь создать доверительные отношения с девушкой в сложном подростковом возрасте.
Пьеса переведена на 11 языков мира, вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов "Евразия" и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", пережила более 15 постановок в России и Европе.
Режиссер спектакля — Александра Кохан, художник-постановщик — Игорь Каневский. Роли исполнят: Любовь Анциборова и Надежда Якимова — Мама; Михаил Гришухин и Михаил Мильденберг — Сын; Юлия Орлова и Анастасия Максимушкина — Тоффи.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.