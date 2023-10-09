В театре драмы покажут спектакль "Это все она"

В Самарском театре драмы 28 и 29 октября, в 19:00, состоится премьера спектакля по пьесе Андрея Иванова "Это все она" (16+).

"Общее несчастье в семье не сблизило Татьяну и ее сына-подростка Костю, а привело к состоянию "холодной войны". В отчаянной попытке достучаться до сына Татьяна решается на эксперимент, последствия которого трудно предугадать. И вот онлайн разворачивается опасная игра, драма фейков, трагедия аватаров, чей союз невозможен. Мать и сын возводят между собой стену. А на самом деле они проросли друг в друга", — рассказывают организаторы.

Пьеса белорусского и российского драматурга Андрея Иванова "Это все она" основана на реальных событиях. Подруга автора рассказала ему о женщине, которая переписывалась с дочерью во "ВКонтакте" от имени ровесницы, пытаясь создать доверительные отношения с девушкой в сложном подростковом возрасте.

Пьеса переведена на 11 языков мира, вошла в шорт-листы Международного конкурса драматургов "Евразия" и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", пережила более 15 постановок в России и Европе.

Режиссер спектакля — Александра Кохан, художник-постановщик — Игорь Каневский. Роли исполнят: Любовь Анциборова и Надежда Якимова — Мама; Михаил Гришухин и Михаил Мильденберг — Сын; Юлия Орлова и Анастасия Максимушкина — Тоффи.